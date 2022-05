80. obletnica srečanja partizanov na Gorjancih

10.5.2022 | 13:30

Na prvo majsko soboto je Občinska organizacija ZB NOB Kostanjevica na Krki v sodelovanju z društvom Gorjanska konjenica, Občino Kostanjevica na Krki ter Združenjem borcev Krško priredila proslavo ob 80. obletnici prvega srečanja gorjanskih in žumberških partizanov. Navzočih dvesto udeleženk in udeležencev so uvodoma nagovorili predsednik Občinske organizacije Jakob Gašpir, podžupan občine Robert Zagorc in predstavnik Udruge antifašista in antifašističkih boraca iz sosednje Hrvaške Janko Jelenić. Slavnostni govornik je bil dr. Martin Premk, zgodovinar in predsednik Sveta predsedstva ZZB NOB. V kulturnem programu so sodelovali 1. spominski dolenjski partizanski bataljon, vokalna skupina Aria ter Ajda in Urban Jakše.

Govorci so izpostavili zgodovinsko povezanost in sodelovanje ljudi na območju Žumberka in Gorjancev in njihovo revolucionarnost, ki je še posebej vzplamtela med narodnoosvobodilnim bojem. Bratstvo in enotnost na tem območju sta bila rojena in prekaljena v neusmiljenem boju. Glavni govorec je nanizal zgodovinski potek NOB od prvih uspešnih akcij do uspešne krepitve organiziranega upora od leta 1942 dalje ter izpostavil, da je bila partizanska vojska edina, ki se je pri nas zoperstavila fašizmu in izbojevala osvoboditev.

Po proslavi je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo.

J. G., foto: Tone Petrovič

Galerija