Vincenc Kobe prejel priznanje Šahovske zveze Slovenije

10.5.2022 | 09:00

Dr. Milan Brglez, predsednik Šahovske zveze Slovenije, je podelil priznanje Vincencu Kobetu za pomemben, dolgoletni prispevek pri razvoju šaha na lokalni ravni. (Foto: KS Stari trg ob Kolpi)

V Starem trgu, idiličnem vzdušju Poljanske doline, kjer, kot sporočajo iz tamkajšnje KS, vabijo neokrnjena narava in gostoljubni ljudje, so se ljudje že pred davnimi šestdesetimi leti navdušili za igranje šaha in do danes osvojili več kot osemdeset državnih naslovov, med njimi jugoslovanskega in srednjeevropskega, na svetovnem prvenstvu v Braziliji pa so sestavljali kar polovico slovenske reprezentance. V njihovih vrstah se je kalila tudi Darja Kapš, dolgoletna kraljica šaha in večkratna članska državna prvakinja, kar je ljudi iz najjužnejših krajev Slovenije še posebno razveselilo in spodbudilo za nadaljnje vztrajanje ob lesenih figurah.

Prav dolga tradicija šahovske dejavnosti in daleč najuspešnejša interesna dejavnost na Osnovni šoli v Starem trgu sta bila povod za rekorden šahovski podvig, katerega pobudnik je bil nekdanji učitelj na OŠ Stari trg ob Kolpi, Vincenc Kobe. 27. oktobra 2001 so priredili pravi šahovski festival, na katerem je nastopilo več kot sto žensk, ki so se pomerile v kraljevski igri, in tako štirideset let tamkajšnje šahovske dejavnosti obeležile z rekordom.

Kljub začetnemu posmehu in veliki nejeveri so poleg šolskega kolektiva in lokalnih gospodarstvenikov na pomoč pri organizaciji tekmovanja priskočili tudi sponzorji ter širša okolica in za šahovnico se je v osnovni šoli Stari trg zbralo kar 132 šahistk: mlade, stare, osnovnošolke in srednješolke, sestre, tete, mame in babice. Prišle so iz celotne naše dežele in celo iz sosednje Hrvaške. Za štiriinšestdeset črno-belih polj so sedle ob pol desetih zjutraj in vztrajale do poznega popoldneva, ko so razglasili zmagovalke. Takrat sta se najbolje odrezali Petra Grošelj in Darja Kapš.

Nastop tako velikega števila šahistk iz šestnajstih klubov iz Slovenije in tujine ter nekaterih neregistriranih igralk je res spoštovanja vreden rekord, ki je poleg imenitne obletnice Stari trg ob Kolpi še bolj ustoličil kot pravo kovačnico šahovskega naraščaja. Tam ekipa navdušencev ni pobirala le zmagovalnih pokalov, pač pa je prejemala tudi nagrade in priznanja za izjemne organizacijske sposobnosti. Vincenc Kobe je 25 let uspešno vodil najuspešnejši šahovski krožek v Sloveniji. V svojem šahovskem muzeju hrani šolske športno-šahovske kronike od leta 1974 dalje, albume, biltene, šahovske knjige, medalje, pokale, plakate, ure, šahe, zastavice, značke, znamke, ... skratka vse, kar je povezano s šahom in bogato 60-letno tradicijo šaha v dolini Kolpe.

Na 47. občnem zboru Šahovske zveze Slovenije je predsednik ŠZ Slovenije dr. Milan Brglez g. Vincencu Kobetu podelil pisno priznanje ŠZS za pomemben, dolgoletni prispevek pri razvoju šaha na lokalni ravni, so Starotržani še zapisali v svojem sporočilu za javnost.

mk