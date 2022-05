Pijan ogrožal sebe in druge

10.5.2022 | 11:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjem dnevu intervenirali v 52. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreče pri delu, sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje. S PU sporočajo nekaj podrobnosti ...

20-letnica trčila v brežino

Iz bolnišnice so jih sinoči okoli 20. ure obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da se je nesreča zgodila v dopoldanskih urah v naselju Ivanja vas pri Mirni Peči, kjer je 20-letna voznica pri vožnji po klancu navzdol izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v brežino. V nesreči se je lažje poškodovala. Policisti bodo zoper voznico zaradi kršitve cestno prometnih predpisov uvedli postopek o prekršku.

Pijan ogrožal sebe in druge

Okoli 19.30 so policiste občani obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil iz smeri Loke pri Zidanem Mostu proti Sevnici in s prehitro ter nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Sevniški policisti so voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 49-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Clia so mu zasegli

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v Novem mestu okoli 14. ure ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio in ugotovili, da 34-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tatvine

Neznanci so ob železniški progi na območju Stranske vasi ukradli okoli 170 metrov električnih vodnikov in povzročili za okoli 4000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V naselju Dol pri Šmarjeti je v noči na 9. 5. nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil torbico z dokumenti. Lastnika je oškodoval za 400 evrov.

Med 8. 5. in 9. 5. je v kraju Hom na območju PP Trebnje nekdo s strehe objekta potrgal bakrene žlebove. Škode je za okoli 5000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Rigonc, Loč in Male Doline (PP Brežice) izsledili in prijeli pet državljanov Irana, pet državljanov Šrilanke in državljana Srbije in pri Oštrcu (PP Krško) tri državljane Pakistana in državljana Afganistana.

M. K.