V Novem mestu in Črnomlju varnost okrepili s 3D zebrama

10.5.2022 | 14:40

Direktor Zavoda Varna pot Robert Štaba, ravnateljica OŠ Grm Zdenka Mahnič, predsednica uprave zavarovalnice Generali Vanja Hrovat, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in maskota Levček

Raper Trkaj v družbi otrok Osnovne šole Grm

V spremstvu otrok raper Trkaj, direktor Zavoda Varna pot Robert Štaba, ravnateljica OŠ Grm Zdenka Mahnič, predsednica uprave zavarovalnice Generali Vanja Hrovat, župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni

Novo mesto/Črnomelj - Pri Osnovni šoli Grm v Novem mestu in pri Enoti Loka Vrtca Otona Župančiča v Črnomlju so danes predali uporabi navidezno tridimenzionalna prehoda za pešce oz. tako imenovani 3D-zebri. Prehoda za pešce so uredili na pobudo zavarovalnice Generali, s podporo ljubljanskega zavoda Varna pot in sodelovanjem Mestne občine Novo mesto ter Občine Črnomelj.

Omenjena prehoda za pešce so uredili v okviru projekta Varno ima vedno prav, ki se dotika najranljivejših udeležencev v cestnem prometu.

Gre sicer za na cestišče prostorsko naslikano zebro oz. za enostavno tehnološko rešitev, ki ni samo optično opozorilo, temveč lokalne skupnosti tudi spodbuja, da se na problematičnih območjih odločajo za ukrepe za umirjanje prometa, je v Novem mestu pojasnil predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba.

V Sloveniji bodo sicer do poletja uredili skupaj 11 tovrstnih prehodov za pešce, je še napovedal.

Predsednica uprave zavarovalnice Generali Vanja Hrovat je dodala, da želijo s kampanjo Varno ima vedno prav voznike opozoriti, da so pozorni na najbolj ranljive udeležence v prometu in predvsem na šolarje.

Ocenila je, da akcijo slovenske občine dobro sprejemajo, in dodala, da gre za inovativno in trajnostno rešitev. Zanimanje za tovrstne prehode za pešce, ki se zlijejo z okoljem, vlada tudi v tujini, je še dejala Hrovatova.

Predajo 3D-zebre je v Novem mestu pospremila Trkajeva pesem »Varno ima vedno prav«, ki je otroke in vse udeležence v prometu spomnila na napake, ki jih v prometu delamo vsi, tako pešci kot tudi kolesarji in vozniki. Prenaša pa pomembno sporočilo: "Ko se enkrat zgodi, ne morš cajta nazaj dat" – ko se zgodi nesreča, ni več mogoče zavrteti časa nazaj, zato previdnost v prometu velja v vsakem trenutku.

STA; M. K.

Foto: Anže Krže/Mediaspeed