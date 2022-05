Trčila na Kandijski, enega odbilo v pešca; zagorela hladilna skrinja

10.5.2022 | 19:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ob 14.27 sta na Kandijski cesti v Novem mestu (na območju med interno in ZD) trčili osebni vozili. Eno od vozil je pri tem trčilo v pešca. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator in ga s tehničnim posegom umaknili s ceste. Reševalci nujne medicinske pomoči iz ZD v neposredni bližini so štiri osebe pregledali na kraju, vendar nadaljnje oskrbe niso potrebovali.

Zagorela hladilna skrinja

Ob 8.07 je v vasi Velike Pece v občini Ivančna Gorica v stanovanjski hiši zagorela hladilna skrinja. Gasilci PGD Šentvid pri Stični in PGD Stična so pogasili ogenj v kompresorskem predelu in skrinjo odnesli na prosto.

Požar v naravi

Ob 15.43 sta v bližini naselja Grmovlje, občina Škocjan, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Grmovlje so pogasili požar na površini okoli 70 kvadratnih metrov.

Šibek potresni sunek v bližini Radeč

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 14.25 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 43 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Radeč.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci naselij v bližini Radeč, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje

M. K.