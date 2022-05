Vsi radi v knjižnico

11.5.2022 | 09:50

Knjižnica deluje v Metelkovem domu. (Foto: kamra.si)

Škocjan - Direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Luka Blažič je ob poročilu delovanja njihove ustanove za lansko leto na občinski seji svetnikom med drugim povedal, da je škocjanska krajevna knjižnica ostala dobro obiskana tudi med korono in da ima zdaj več aktivnih članov kot leta 2019, kar dokazuje, da jo ljudje potrebujejo.

Pred Metelkovim domom so uspeli postaviti zaboj za vračanje gradiva tudi zunaj delovnega časa.

Svetniki so izrazili zadovoljstvo z delom krajevne knjižnice in njeno vodjo Zalo Štamcar, so pa potarnali zaradi visokih stroškov sofinanciranja knjižnice, ki predstavlja kar velik njihovega del proračuna. V lanskem letu so za knjižnico (tudi matično v Novem mestu) namenili 82.940 evrov, letos pa je naj bi skupni znesek znašal 96.345 evrov. Delež sofinanciranja skupnih stroškov novomeške knjižnice za občino Škocjan znaša 5,1 odstotka.

