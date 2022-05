Turistični park naj bi gradil zasebnik

11.5.2022 | 09:00

V Kostelu sicer že imajo turistično znamenitost - grad. (Foto: Zavod za kulturo in turizem Kostel)

Kostel - V občini Kostel že dlje časa načrtujejo gradnjo turističnega parka, s katerim želijo pomembno izboljšati turistično ponudbo v občini. Do parka so se odločili priti z oddajo stavbne pravice na občinskih zemljiščih zasebnemu vlagatelju, za kar nameravajo predvidoma junija objaviti javni razpis.

Po besedah župana Ivana Crnkoviča trenutno pripravljajo vso potrebno dokumentacijo in pogodbo, če bo na razpisu kaj interesentov, pa naj bi investitorja izbrali in z njim tudi sklenili pogodbo nekje do avgusta.

Vse podrobnosti sicer še niso znane. Po besedah Crnkoviča je načrt, da bi občina investitorju na zemljiščih, na katerih bo stal park, za 30 let podelila stavbno pravico, investitor pa bi se obvezal, da bo v za to določenem roku na njem postavil turistični park, kot ga predvideva idejni načrt občine. Po 30 letih bi upravljanje zemljišč v skladu z zakonom prešlo nazaj na občino, ki se bo nato tudi odločila, kako bo projekt peljala naprej.

Po idejnem načrtu občine bi park obsegal okoli pet hektarjev. Na tej površini bi bil prostor za avtodome, šotore za glamping in hiše na drevesu. V načrtu je tudi izgradnja enega ali dveh kopalnih jezer, ribnika za lovljenje rib ter gostilne s teraso in recepcijo.

STA; M. K.