Prevrnil se je s traktorjem

11.5.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Sinoči ob 21.01 je na cesti Radohova vas–Temenica v naselju Grm, občina Ivančna Gorica, traktor zapeljal s ceste in se prevrnil na nižje ležeči travnik. Poškodoval se je voznik traktorja. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli voznika do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator na traktorju in prečrpali okoli 150 litrov dizelskega goriva iz rezervoarja traktorja v posode in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Poškodovanega voznika so reševalci Reševalne postaje Ljubljana prepeljali v UKC Ljubljana. Za odstranitev prevrnjenega traktorja in prečrpano gorivo je poskrbel lastnik traktorja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IVANIČ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod Proti Dolam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI V.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI;

-od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEŠTOVCI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energijena območju TP Fužine Mirna, nizkonapetostno omrežje – Fužine predvidoma med 9.00 in 10.30 uro ter na območju TP Hrastno, nizkonapetostno omrežje – Hrastno med 11.00 in 13.00.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mladje, nizkonapetostno omrežje – Mladje med 8. in 13. uro, na območju TP Ardro, Kripsar, Pijana gora med 6.15 in 7. uro ter med 16. in 17. uro in na območju TP Raka med 6.15 in 6.45 uro ter med 16. in 17. uro, na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice kolonija, nizkonapetostno omrežje – Brežice kolonija med 8. in 10. uro, na območju TP Bojsno šola, nizkonapetostno omrežje – smer Globoko J.R. med 8. in 10. uro, na območju TP Krška vas, nizkonapetostno omrežje – Smer Brežice med 11. in 14. uro, na območju TP Cerina, nizkonapetostno omrežje – Cerina grad med 8. in 14. uro in na območju TP Velike Malence med 8. in 10. uro.

M. K.