Spar v sodelovanju z Evrosadom Krško za še več lokalnih pridelkov

11.5.2022 | 13:50

Ob ogledu sadovnjaka Evrosada Krško (Foto: Spar Slovenija)

Boštjan Kozole, direktor Evrosad Krško, in Uroš Lozej, vodja nabave živil Spar Slovenija

Krško - Trgovec Spar Slovenija je z dobaviteljem Evrosadom Krško podpisal dolgoročno sodelovanje. Kot so sporočili iz Spara, z vodilnim slovenskim pridelovalcem sadja in zelenjave sicer sodelujejo že od leta 1996, dolgoročno sodelovanje pa potrjuje njihovo zavezo po še večji ponudbi izdelkov slovenskega porekla na njihovih policah.

Krški Evrosad, ki je najbolj znan po pridelavi jabolk različnih cenovnih razredov, je svojo ponudbo razširil tudi na druge vrste sadja, med drugim hruške, breskve, češnje, slive in jagode, ter zelenjavo in krompir.

»Naše sodelovanje z Evrosadom Krško že vrsto let spremlja obojestransko zadovoljstvo. Dobri medsebojni odnosi med trgovci in dobavitelji so med drugim pomembni pri oblikovanju končne vrednosti za potrošnika, seveda pa kupci naš trud za poglabljanje odnosov z dobavitelji lahko občutijo tudi pri kakovosti izdelkov in pridelkov na policah naših prodajaln. Kot trgovci neprestano spoznavamo kupce, spremljamo njihove želje in navade ter s pridobljenim znanjem dobavitelje usmerjamo in spodbujamo k ponudbi, ki bo za kupce zanimiva. Tako dobaviteljem predstavljamo zanesljivega partnerja, z aktivno podporo slovenskih pridelovalcev pa zmanjšujemo ogljični odtis in skrajšujemo transportne poti,« je ob podpisu dolgoročne pogodbe z Evrosadom povedal Uroš Lozej, vodja nabave živil v Sparu Slovenija.

M. K.