Oropal invalida; okradli ostarela; trčili: dva avta in en pešec; zajci 'odskakljali'

11.5.2022 | 11:45

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 46. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 173 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brezju pri Senušah so krški policisti zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, ponarejanja listin, drznih tatvin in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, danes poročajo s PU Novo mesto.

Trčili: dva avta in en pešec

Včeraj okoli 14.30 so bili, kot smo že poročali, obveščeni o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 32-letna voznica osebnega avtomobila zaradi preelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 63-letnega voznika, ki je ustavil pred prehodom za pešce. Po trčenju je njegovo vozilo odbilo in trčilo v pešca, ki je pravilno prečkal cesto. V nesreči sta se lažje poškodovala 63-letni voznik in potnica v njegovem vozilu. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Krški policisti prijeli drznega tatu

Okoli 16.30 je občan policiste obvestil, da je pred prodajalno v Krškem nekdo oropal invalida, ukradel naj bi mu denar in pobegnil s kolesom. Na podlagi opisa so 18-letnega osumljenca izsledili, mu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli ukraden denar. Osumljenca, ki so ga v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

'Prijazni' obiskovalci okradli ostarela

Na dvorišče stanovanjske hiše v Orešju na Bizeljskem so se v jutranjih urah z osebnim avtomobilom modre barve, celjskih registrskih oznak, pripeljali trije neznanci. Starejšima stanovalcema so se predstavljali za delavce komunalnega podjetja in ju zamotili s pogovorom. Eden izmed njih je v tem času vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel okoli 3000 evrov.

Policisti kot že velikokrat prej opažajo, da so žrtve drznih tatvin, predvsem v dopoldanskem času, predvsem starejši. Žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo kradejo po hiši. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja. Policisti svetujejo še posebno pozornost ob nenapovedanih obiskih neznancev, tujce je treba imeti ves čas pod nadzorom in jih ne vabiti v hišo, ki jih je treba zaklepati. Ob prihodu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Zajci odskakljali ...

In še zadnji zapis iz današnjega poročila PU NM: v Stranski vasi na območju PP Novo mesto je nekdo izkoristil odsotnost lastnika, vlomil v kmetijski objekt in ukradel pet zajcev.

M. K.