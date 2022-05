V torek 666 okužb

11.5.2022 | 12:40

Korakamo v poletje, številke se nižajo ... (Profimedia)

V torek so ob 715 PCR-testih in 5469 hitrih antigenskih testih potrdili 666 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 66 bolnikov, na oddelkih intenzivne nege pa sedem. V torek so umrli trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih devet bolnikov manj kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa se zdravita dva bolnika manj.

Skupno je hospitaliziranih 178 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 19 bolnikov.

V torek so sicer zabeležili 319 okužb manj kot v ponedeljek in 977 okužb manj kot predhodni torek.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 10.052 primerov okužbe, kar je 465 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 663 in je za 138 manjše kot dan prej. Za 22 pa se je znižalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, tako da trenutno znaša 475.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) štiri covidne bolnike.

V SB Brežice imajo dva covidna bolnika.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 12, Trebnje 11, Kočevje 8, Črnomelj 5, Ribnica 2, Straža, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Mirna Peč, Mirna, Sodražica, Loški Potok in Šentrupert 1

Posavje - Brežice 12, Krško 9, Radeče 6, Sevnica 5, Bistrica ob Sotli 1

M. K.