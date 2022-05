Do poletja vodovod v Zamostcu; kmalu tudi pešpot do Sodražice

12.5.2022 | 08:40

Podpis pogodbe za pešpot - Blaž Milavec in Aleš Mihalič (Foto: Občina Sodražica)

Sodražica - V občini Sodražica zaključujejo gradnjo vodovoda v Zamostcu, ki je bil še edini večji kraj v občini brez ustrezne javne oskrbe z vodo. S tem bodo dosegli 95-odstotno priključenost na javni vodovod, kar je po oceni župana Blaža Milavca lep uspeh.

V Zamostcu so do zdaj vaški vodovod že imeli, a je bil zgrajen že pred več kot 50 leti ter posledično močno dotrajan in poškodovan. V občini so se, da bi preprečili nadaljnje vodne izgube, odločili za temeljito prenovo. Zgraditi nameravajo povsem nov vodovodni sistem in ga priključiti na centralni vodovodni sistem v občini.

Projekt je po besedah župana Blaža Milavca v zaključni fazi, povsem končan pa bo do poletja. Z njim bo občina dosegla 95-odstotno priključenost prebivalstva v javno oskrbo z vodo. "V prihodnje nas sicer čaka še vodovod na območju Gore, petih vasi, ki so zelo razpršene, a gre pri tem za manjši sistem, okoli 120 gospodinjstev," pravi.

Gradnja vodovoda v vasi Zamostec je stala 340.000 evrov, od česar bo nekaj manj kot 72 odstotkov evropskih sredstev, 15 odstotkov bo prispevala država, nekaj več kot 13 odstotkov pa občina sama.

Pri kandiranju za evropska sredstva je občina projekt prijavila skupaj z občino Kočevje, ki na območju Gotenice gradi vodohram ter del cevovoda, namenjenega tamkajšnjemu policijskemu vadbenemu centru. Gre sicer za ločena projekta, pojasnjuje Milavec.

Kmalu tudi pešpot do Zamostca

Konec aprila pa je Blaž Milavec z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Alešem Miheličem podpisal sofinancerski sporazum za izgradnjo pešpoti med Sodražico in Zamostcem. S tem je država podprla navedeni projekt, ki bo po zaključku pomembno prispeval k večji varnosti ranljivejših udeležencev v prometu, to je pešcev in kolesarjev na tem odseku državne ceste med Sodražico in sosednjim Zamostcem, so prepričani na občini.

Občina Sodražica je že pred dvema letoma pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo povezovalne pešpoti in kolesarske poti med Sodražico in Zamostcem ob regionalni cesti. Namesto prvotno zamišljenega poteka nižje, bolj ob potoku Bistrici, s katerim se niso strinjali lastniki zemljišč, je bila izbrana trasa tik ob državni cesti. Zaradi zahtevnosti objekta (ne gre le za pločnik, ampak za slab kilometer dolg podporni zid s ploščadjo za hodnik, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem, hkrati pa bo dodatno utrjeval pobočje pred plazino) so bile poleg gradbene stroke izvedene še potrebne raziskave s področja plazov in erozije.

Trasa pešpoti, ki se bo začela na koncu Prvomajske ceste v Sodražici in končala pri križišču pred gostiščem Urško, je predvidena ob desni strani regionalne ceste Sodražica – Žlebič. Na celotnem območju bo urejena prometna signalizacija, cestna razsvetljava in meteorna kanalizacija.

Izvedba projekta je ocenjena na slabih 650.000 evrov neto, od katerih bo na podlagi podpisanega sofinancerskega sporazuma zagotovila država 600.000 evrov, manjši del, to je nekaj manj kot 50.000 evrov, pa občina. Letos so predvideni odkupi zemljišč in izvedba postopkov izbire izvajalcev, če ne bo zapletov, pa tudi začetek same gradnje.

STA; M. K.