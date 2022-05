Izteklo kurilno olje; znano, zakaj se je prevrnil s traktorjem

Včeraj ob 9.15 je v Ulici Mirana Jarca v Črnomlju v kurilnici stanovanjske hiše, zaradi napake na napeljavi izteklo kurilno olje. Gasilci PGD Črnomelj so odstranili 50 litrov izteklega olja in očistili prostor. Do onesnaženja ni prišlo.

Odprli vrata bloka

Ob 12.29 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu.

Pijan na traktor

Kot smo poročali, se je pri Grmu pri Ivančni Gorici ponesrečil voznik traktorja, ki je zaradi vožnje preblizu roba zapeljal s ceste in se prevrnil. Pri tem se je lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.66 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod Proti Dolam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 2.V DOLINO, 3.PROTI GOSTILNI, 4.ŽAGA BERLOGAR;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINC, TP SELIŠČE, TP NA HRIBU-D.SUŠICE, TP SUŠICE, TP DRGANJA SELA, TP DRGANJA SELA 2, TP REBER, TP REBER 2, TP RIGEL 1, TP RIGEL 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE na izvodu DOBLIČE GAS. DOM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:00 in 14:00 na območju TP Praprotnica, nizkonapetostno omrežje – Praprotnica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežic z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Velike Malence predvidoma med 8:00 in 13:00 uro in na območju TP Brežice Hrastinc, nizkonapetostno omrežje – Prosto zračno K.O.P. Maistrova med 8:00 in 11:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Jelša Veliki Podlog, nizkonapetostno omrežje – Gorica med 7:30 in 12:00 uro in na območju TP Nova šola Videm, nizkonapetostno omrežje – Kajuhova desno predvidoma med 9:00 in 14:00 uro; na območju TP Ardro, Kripsar, Pijana gora, predvidoma med 6:15 in 7:00 uro ter predvidoma med 16:00 in 17:00 uro in na območju TP Raka med 6:15 in 17:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Pletrje, nizkonapetostno omrežje – Pletrje levo proti Zdolam predvidoma med 11:00 in 14:00 uro.

