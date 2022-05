Ringaraja zaživel, konec dolgoletne stiske

12.5.2022 | 11:40

Fotografije: Občina Brežice

Artiče - V Artičah so v torek popoldne uradno odprli prizidek s šestoddelčnim otroškim vrtcem, ki so ga prizidali Osnovni šoli Artiče. S tem se je za artiški vrtec, ki ga zadnje šolsko leto obiskuje 325 otrok, končala dolgoletna prostorska stiska. Naložba je stala 2,65 milijona evrov.

Program ob svečanem odprtju so oblikovali učenci in vrtčevski otroci ter zaposleni v šoli in vrtcu. S pesmijo in plesom so se predstavile vse skupine otrok iz vrtca, z otroki pa je zapela tudi posebna gostja, pevka in krajanka Nuša Derenda, ki je bila nekoč del kolektiva vrtca kot vzgojiteljica. Zbrane na prireditvi so nagovorili župan Občine Brežice Ivan Molan, slavnostna govornica doc. dr. Jerneja Jager iz Pedagoškega inštituta, ravnateljica Vesna Bogovič in pomočnica ravnateljice Nataša Petelinc.

Gradnja je stala približno 2,3 milijona evrov, približno 360.000 evrov pa vrtčevska oprema. Brežiška občina je glavnino potrebnega denarja zagotovila sama, približno 300.000 naložbenih evrov pa bo dobila iz Eko sklada.

Samostojni prizidek za artiški vrtec so sicer umestili južno od starega šolskega kompleksa, s šolo pa ga povezuje povezovalni hodnik, ki je prilagojen uporabi funkcionalno oviranih otrok. V vrtcu so uredili igralnice za dva oddelka prvega starostnega obdobja, tri oddelke drugega in še dodatni oddelek. V njem so še večji skupni prostor, zbornica za zaposlene in prostori za pisarne oz. svetovalno službo.

Stavba je zasnovana razgibano. Igralnice so v pritličju, vsaka površine najmanj 50 kvadratnih metrov. Zgradba ima tudi zunanjo teraso s 24 kvadratnimi metri. Skupna neto tlorisna površina pokriva nekaj manj kot 1200 kvadratnih metrov. Gre za nizkoenergijsko stavbo. Za novi prizidek gre zahvala tudi Župniji Artiče, ki je občini prodala del zemljišč za novo stavbo, je dejal župan Ivan Molan.

Izgradnja omenjenega vrtca je sicer sodila v prvi korak projekta dograditve in prenove artiške šole. V drugem koraku nameravajo porušiti najstarejši del šole, prenoviti njegov novejši del in dograditi manjkajoče šolske prostore za 13 oddelkov. Naložbo na brežiški občini načrtujejo prihodnje leto.

Po ocenah izpred nekaj let naj bi ta stala približno sedem milijonov evrov, kar pa zaradi dviga cen verjetno ne bo več zadostovalo. V artiški šoli so sicer zadnja leta energetsko sanirali njeno telovadnico, kotlovnico in ogrevanje, je še dejal Molan.

Otroke so v nove vrtčevske prostore namestili že v začetku marca. Ravnateljica artiškega otroškega vrtca Vesna Bogovič je takrat povedala, da bo vrtčevske oddelke v novem prizidku obiskovalo 105 otrok, 220 vrtičkarjev pa je ostalo v šolskih prostorih vrtca.

M. K.