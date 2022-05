Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža

12.5.2022 | 12:00

Foto: Andrej Matič

Straža - Občina Straža je v domačem Kulturnem domu pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom

''Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo lahko navdihuje, obogati z novimi izkušnjami, nam da priložnost da se učimo od drugih in nam pomaga pri spoznavanju naših interesov,'' so ob tem zapisali na občini.

Kako pomembno je prostovoljstvo in kako stopiti skupaj ob težkih situacijah, kot so požar, poplave, socialne stiske ..., so poudaril župan Dušan Krštinc, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Vesna Dular in predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Vavta vas Martin Krštinc.

V okviru te prireditve so se skupaj z Rdečim križem zahvalili lanskoletnim prejemnikom priznanj, ki so priznanja zaradi Covida 19 dobili po pošti, in letošnjim, ter se jim tako zahvalili za njihovo humanitarno poslanstvo. Tako so se podelila priznanja jubilantom za 10, 20, 30, 40, 50,60, 70, 80, 100 in 120-krat darovano kri.

Župan se je ob tej priložnosti zahvalil in čestital otrokom iz Osnovne šole Vavta vas, ki so na regijskem tekmovanju v znanju prve pomoči dosegli prvo in tretje mesto pod mentorstvom Robija Ogulina. V soboto pa jih čaka še preizkus na državnem tekmovanju.

Program je bil obogaten s pevsko inštrumentalno skupino Glasbene šole Lipičnik.

Od prostovoljcev so se, kot še sporočajo s straške občine, poslovili z mislijo Paula Coelha ''Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.''

M. K.

