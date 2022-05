FOTO: V kočevskem Melaminu poškodovanih več kot 20 ljudi

12.5.2022 | 10:05

Foto: FB Toni Vlašič

Foto: FB Mitja Lah

V Kočevju je danes zjutraj eksplodiralo in zagorelo v kemični tovarni. Poškodovanih je bilo najmanj 10 ljudi, od tega eden huje. Policisti prebivalce pozivajo, naj se območju ne približujejo.

Informacije so zaenkrat skope, policija pa prebivalce poziva, naj zaprejo okna in se ne gibajo na prostem, saj še ni točno znano, kaj gori. Še posebej naj se ne približujejo kraju dogodka. Zaprta je tudi glavna cesta skozi Kočevje.

Na kraju je bilo slišati močno eksplozijo, na nekaterih okoliških zgradbah naj bi popokala tudi stekla, neuradno pa naj bi bile v eksploziji tudi žrtve, je sprva poročal Svet24. Po zadnjih podatkih Uprave za zaščito in reševanje je, kot omenjeno, poškodovanih več kot 10 ljudi, pri čemer naj bi bila ena oseba hudo opečena. Neuradno je poškodovanih več kot 20, od tega vsaj dva huje. Poročajo še, da so na kraju gasilske in zdravstvene enote, ekološki laboratorij z mobilno enoto, aktivirana pa je tudi helikopterska pomoč. Kot nam je sicer pojasnila ena od domačink, naj bi v tovarni zagorelo v "glavnem reaktorju," proizvodnja pa da je že ustavljena. Zaposlene so že poslali domov.

UKC Ljubljana je aktiviral načrt za množične nesreče, medtem poroča STA.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na spletni strani objavil napotke za ravnanje ob požaru. Prebivalce pozivajo, da upoštevajo priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.

