FOTO&AVDIO&VIDEO: Vzrok eksplozije v Melaminu še ni znan

12.5.2022 | 12:25

Kočevje - Požar po jutranji eksploziji v kemični tovarni Melamin v Kočevju je omejen in po zagotovilih pristojnih ni nevarnosti za ponovno eksplozijo. Zakaj je do nje sicer prišlo, še raziskujejo, prav tako še vedno iščejo pogrešane osebe - po naših podatkih jih pogrešajo štiri. Pristojne službe medtem merijo vpliv požara na okolje, o rezultatih bodo sproti seznanjali javnost.

Župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič je ocenil, da so se vse službe in sistem ob eksploziji odzvali "maksimalno učinkovito". Gasilci so bili na lokaciji v najkrajšem možnem času in lokalizirali požar, vsi varovalni sistemi v podjetju so delovali, kot so morali.

To je v izjavi za medije poudaril tudi direktor družbe Melamin Srečko Štefanič. "Vplivi so se omejili predvsem na lokacijo tovarne in stran od naselij," je dejal. Situacijo v podjetju so pregledali tudi z droni in ugotovili, da temperatura nikjer ne narašča. Nevarnosti za naslednjo eksplozijo tako ni.

Zakaj je do nje prišlo okoli 8.30, sicer še raziskujejo. Eksplodiralo je na pritekališču, kamor so dostavili cisterne surovine, je dejal Štefanič.

Zagotovil je, da je podjetje za delovanje imelo vsa ustrezna dovoljenja in dobre varnostne ocene. Eksplozija jih je presenetila, trenutno si na znajo razložiti, kaj se je zgodilo.

Med zaposlenimi po Štefaničevih besedah ne pogrešajo nikogar, so pa pogrešani štirje delavci zunanjega izvajalca, ki jih še vedno iščejo. Kot je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin, do dela objekta gasilci še vedno ne morejo dostopati.

Po Behinovih zagotovilih so vso požarno vodo ujeli v posebne rezervoarje na lokaciji podjetja, do izliva v okolje po njegovih besedah tako ni prišlo. Zaposleni v podjetju so gasilcem zagotovili, da stvari, ki so gorele, naj ne bi bile zelo problematične. Dodal je še, da smrad in črn dim nista posledica gorenja nevarnih snovi, ampak gorenja v elektro-objektu.

Ob gašenju se ni poškodoval noben gasilec, njihovo zdravstveno stanje redno preverjajo zdravstvene službe. V neposredni okolici požara gasilci sicer uporabljajo izolirne dihalne aparate, je še pojasnil Behin.

Pristojne službe med tem izvajajo meritve vpliva požara na okolje, na terenu so med drugim tako požarni inšpektorji ter predstavniki agencije za okolje (Arso), je povedal Behin. Predlagali bodo tudi analizo zemljine, kar ni bilo narejeno po požaru v Kemisu, je spomnil.

Ob požaru so bili nemudoma aktivirani tudi vsi resursi kočevskega zdravstvenega doma (ZD), ekipe so v dogovoru z gasilci tako odšle na teren, je pojasnil direktor ZD Gregor Košir. Dva huje poškodovana so prepeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC), kjer so sprva aktivirali načrt za množične nesreče.

Naknadno so na Twitterju sporočili, da so zaradi nesreče v Kočevju znižali stopnjo pripravljenosti. "Podatki se spreminjajo, zdaj kaže, da bo v UKC pomoč potrebovalo manj oseb, kot smo poročali, saj so jih oskrbeli v Kočevju," so pojasnili.

Prebilič okoliškim prebivalcem svetuje, naj ne hodijo ven, če to ni nujno, če pa imajo neodložljive opravke, pa naj uporabijo zaščitne maske.

Naslednja izjava za javnost v Kočevju je načrtovana ob 13. uri, ob 14. uri je predvidena tudi izjava predstavnikov UKC Ljubljana.

M. K.

video: FB Občina Kočevje in FB Utrip vaše občine