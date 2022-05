Hudo poškodovan kolesar v smrtni nevarnosti; trčil v reševalno vozilo na nujni vožnji

12.5.2022 | 13:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 177 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval kolesar, in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Na mejnem prehodu Obrežje so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, ponarejanja listin, vloma in tatvin.

Hudo poškodovan kolesar

Policisti PP Sevnica so bili včeraj nekaj po 13. uri obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči na območju Jablanice. Po prvih ugotovitvah je 54-letni kolesar peljal po cesti iz smeri Okiča proti Jablanici, kjer je pri vožnji po klancu navzdol zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. 54-letnega moškega, ki je bil zaradi hudih poškodb življenjsko ogrožen, so po oskrbi v novomeški bolnišnici odpeljali v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pijan in brez vozniške

Okoli 15. ure se je zgodila prometna nesreča v Gorenji Stari vasi na območju PP Šentjernej, kjer je 45-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v jarek. Kršitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,82 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prometni nesreči na kočevsko-ribniškem

Včeraj, okoli 17.30, je na glavni cesti od Turjaka proti Pijavi Gorici prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena dva voznika osebnih vozil. Obe vozili je po trčenju odbilo izven vozišča in po travnatem nasipu navzdol. V nesreči se je povzročitelj lažje poškodoval, drugi voznik pa težje. Oba sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana, življenje slednjega pa ni ogroženo.

Okoli 18.30 pa je v naselju Knej (občina Ribnica) prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik reševalnega vozila. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zapeljal iz stranske ceste na glavno ter pri tem zapeljal čez sredinsko črto v trenutku, ko je po glavni cesti pripeljal voznik reševalnega vozila na nujni vožnji. V trčenju sta se oba voznika in sopotnik v reševalnem vozilu lažje poškodovali.

Vlomi in tatvine

V Vrhovski vasi na območju PP Brežice je nekdo s strehe počitniške hiše potrgal okoli 35 metrov bakrenih žlebov. Lastnika je oškodoval za 1200 evrov.

Med 17. in 19. uro je v Zabukovju na območju Šentruperta neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel okoli 20 evrov.

Migranti

Policisti so na območju kraja Trnje in pri Rigoncah (PP Brežice) izsledili in prijeli pet državljanov Kube, državljana Malija in državljana Gvineje Bissau. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.