FOTO: Melamin - Za štiri ali pet pogrešanih ni več upanja; v smrtni nevarnosti tudi dva poškodovana

12.5.2022 | 14:15

Kočevje - Po zadnjih informacijah iz Kočevja na območju kemične tovarne še vedno pogrešajo štiri ali celo pet ljudi. Dostop do njih namreč še ni mogoč, verjetnost, da so preživeli, pa je majhna.

Za štiri ali pet oseb, ki jih pogrešajo po jutranji eksploziji v kočevski kemični tovarni Melamin, najverjetneje ni več upanja, da bi preživeli, je povedal direktor podjetja Srečko Štefanič. Reševalne službe zaradi visokih temperatur požarišča namreč še ne morejo dostopati do njih. Poškodovanih v eksploziji je sicer šest, dva od njih huje. Iz UKC Ljubjana poročajo, da sta oba življenjsko ogrožena.

Sprva so namreč poročali o okoli 20 poškodovanih, a kot je v izjavi za medije povedal Štefanič, je bilo v požaru v podjetju torej poškodovanih šest oseb. Štiri so oskrbeli v kočevskem zdravstvenem domu, dva s hujšimi opeklinami pa so prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, enega s helikopterjem.

Gasilci trenutno nadzorujejo stanje in temperaturo porušene konstrukcije, ki se mora še ohladiti, da bodo lahko dostopali do mesta, kjer naj bi bili pogrešani. Ti sicer niso zaposleni v Melanimu, ampak so zunanji izvajalci.

Za katerega zunanjega izvajalca gre, Štefanič na podlagi pogovora s tem podjetjem ni želel izdati, saj je najprej potrebna tudi komunikacija s svojci žrtev.

Utrpela opekline po celotnem telesu

Več pojasnil v zvezi s huje poškodovanima osebama, ki so ju s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, so na novinarski konferenci podali tudi v UKC Ljubljana. Kot je pojasnila anesteziologinja Martina Gibina, so se takoj po obvestilu o eksploziji v tovarni z nevarnimi kemičnimi snovmi povezali z ljubljansko dispečersko službo. Prve informacije s terena so kazale, da je poškodovanih več kot 20 ljudi, zato so v skladu z načrtom ukrepanja v primeru množičnih nesreč nemudoma ustanovili bolnišnično in poveljniško skupino. Na koncu so prejeli dva poškodovanca s hudimi poškodbami, zato so tudi znižali stopnjo alarma.

Kar zadeva oba poškodovanca, sta po navedbah vodje Urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroša Tominca še vedno v obravnavi, zato o natančni naravi poškodb še ne morejo govoriti. Sta pa življenjsko ogrožena in sta utrpela "obsežne opekline celotnega telesa." Enega so že identificirali in gre za mlajšega moškega, v primeru drugega, prav tako moškega, identiteta še ni potrjena. Kot je pojasnil Tomnic, sta trenutno v obravnavi kirurgov za plastično kirurgijo in opekline, najverjetneje pa bo šele v naslednjih dneh "bolj jasno, ali sta izven življenjske nevarnosti."

V ozračju ni nevarnih snovi

Medtem so znani tudi prvi podatki analize ekološkega laboratorija z mobilno enote (ELME). Kot je na Twitterju sporočila uprava za zaščito in reševanje, v ozračju ni prisotnih nevarnih snovi, le delci saj in dima. Pregled požarne vode, ki se shranjuje na območju podjetja, še poteka.

Podtalnica ni onesnažena, voda je pitna

Do eksplozije je prišlo okoli 8.30. Eksplodiralo je na pritekališču, kamor so dostavili cisterne surovine, šlo je za snov epiklorhidrin.

Poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin je sporočil, da je več kot 15 gasilskih društev ukrotilo ogenj. Okoli 13. ure je intervencija prišla v drugo fazo, gasilci bodo izvajali le še sanacijska dela.

Do večjega onesnaženja ni prišlo. Zaradi požara je bilo zaznano preseganje pm10 delcev, bistveno pa je, da ni prišlo do iztekanja onesnažene vode. Ta je torej ostala v rezervoarjih podjetja in ni prišla v stik s podtalnico. Voda v Kočevju je pitna.

Behin je povedal še, da bodo z iskanjem pogrešanih začeli okoli 15. ure, saj se morajo strukture najprej ohladiti, zvečer pa bodo že imeli natančnejše podatke. Še enkrat je poudaril, da je šlo za izredno zahtevno intervencijo, na srečo v tej veliki nesreči pa so bili v podjetju na ta scenarij dobro pripravljeni, tako da ni prišlo še do hujše tragedije.

"Največja tragedija v občini Kočevje"

Župan Kočevja Vladimir Prebilič je najprej omenil, da gre za največjo tragedijo v občini Kočevje. Pripetila se je v podjetju, ki je največji delodajalec na tem območju, zato upa, da bodo zadevo sanirali in da bo lahko podjetje delovalo naprej. Prebilič je ob tej veliki tragediji občane spomnil, da je »jutri normalen delovni dan«, da življenje teče dalje, saj okolje ni onesnaženo, škoda, ki je nastala na stavbah pa bo primerno obravnavana.

