Vzrok eksplozije človeška napaka, pet pogrešanih v Melaminu najverjetneje umrlo

12.5.2022 | 18:30

Kočevje - Očitno je do nesreče prišlo pri prečrpavanju ene surovine v skladiščno posodo.

Gasilci so se prebili do vseh predelov današnjega požara, je na poznopopoldanski novinarski konferenci pred kočevsko občino povedal poveljnik Gasilske zveze Kočevje Leon Behin. Kot je še dejal, niso našli nobene od petih pogrešanih oseb oziroma sledi, ki bi dajale upanje, da je tam še kdo živ, oziroma da bi mu lahko nudili oskrbo.

Mesto intervencije pregledano, iskanje oseb zaključeno, sodelovali bodo s specialno kriminalistično policijo, ki bo prevzela preiskavo.

Glede na obseg in vrsto nesreče, ki jo je označil za "tragično eksplozijo ekstremnih razmer", glede na stanje jeklene konstrukcije in razdejanje v okolici, kaj drugega skoraj ni bilo pričakovati, je še pojasnil.

Prehudi pogoji

Srečko Štefanič, direktor Melamina, je ponovil, da je pet pogrešanih najverjetneje preminilo, saj do so bili pogoji preprosto prehudi za možnost preživetja.

Dodal je, da je očitno prišlo do nesreče pri prečrpavanju ene surovine v skladiščno posodo, kjer je prišlo do človeške napake zaposlenega – zamenjave dveh surovin. Dokumentacijo še pregledujejo, a zaenkrat kaže, da je bilo sicer vse po predpisih.

Podjetje Melamin še lep čas ne bo delovalo. V taki situaciji v Sloveniji še nismo bili, je še dejal Štefanič.

Proizvodnjo v podjetju, ki je bilo po besedah Štefaniča vlečni konj občine, bo zelo težko ponovno vzpostaviti. Ob eksploziji cistern so v podjetju zgoreli tudi procesni računalniki in del električne napeljave. Poudaril je, da bi bila kratkoročna rešitev za podjetje možna le v sodelovanju s partnerji ter domačo in tujo konkurenco.

Kot je dejal, je med žrtvami en zaposleni iz podjetja in štirje zunanji sodelavci dobaviteljskega podjetja iz Ljubljane. Ob tem je dodal, da je eden od dveh huje poškodovanih, ki se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru, še vedno v kritičnem stanju. Vsem svojcem žrtev tragične nesreče je izrazil sožalje.

Eksplodiralo je na pritekališču, kamor so dostavili cisterne surovine, šlo je za snov epiklorhidrin, ki je ena od surovin za izdelavo smol.

Toksikologinja Lucija Šarc je pojasnila, da je epiklorhidrin močno eksploziven. "Na srečno nima hudih sistemskih učinkov, je pa močen iritant, dražeče deluje, lahko povzroča trajno poškodbo oči, nevaren je za dihalne poti," je naštela. Po njeni oceni koncentracije v zraku najverjetneje niso takšne, da bi lahko povzročile resne zdravstvene težave osebam, ki so bile v času nesreče v bližnji okolici. Malo verjetno je tudi, da bi se zaradi izpostavljenosti epiklorhidrinu težave pojavile naknadno.

Melamin obljublja povračilo škode

Kočevski župan Vladimir Prebilič je pozval k nadaljevanju običajnega življenja, kolikor je to le mogoče. Napovedal je povrnitev škode prebivalcem, ki je nastala na širšem območju ob podjetju, kar je potrdil tudi direktor Melamina Srečko Štefanič.

Po besedah Prebiliča bodo obravnavali vso škodo, ki je nastala prebivalcem v širšem pasu okoli podjetja, tako na objektih kot avtomobilih. Popis bo stekel najverjetneje že v petek, zato naj "ljudje ne bodo prestrašeni, da bodo ostali brez česarkoli".

Tudi direktor Melamina Štefanič je poudaril, da ima podjetje zavarovanje za tovrstne dogodke ter da bodo vso škodo ustrezno obravnavali in reševali.

Prebilič je poudaril, da je Melamin največji delodajalec v regiji, ki zaposluje več kot 200 ljudi in ustvarja največjo dodano vrednost. Zato upa, da jim bo skupaj z državo uspelo sanirati stanje in da bo podjetje lahko normalno delovalo naprej.

Ker pa podjetje tudi po oceni Prebiliča še kar nekaj časa ne bo delovalo, se na občini sprašujejo, kako bodo pomagali oz. nadomestili izpad prihodkov družinam delavcev, ki so odvisni od delovanja podjetja.

Prebivalce pa je pozval, naj, kolikor le lahko, jutri nadaljujejo z normalnim življenjem.

V občini so opravili temeljito analizo vplivov na okolje, po do sedaj znanih rezultatih analize pa je vpliv eksplozije minimaliziran.

STA; M. K.