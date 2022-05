V DSO Krško še letos prenova mansarde

13.5.2022 | 07:30

V DSO Krško je nekaj več kot 200 stanovalcev. (Foto: dsokrsko.si)

Ljubljana/Krško - Vlada je na sredini dopisni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila tudi prenovo mansarde Doma starejših občanov Krško. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.940.201,72 evrov z DDV, uresničili pa jo bodo še letos.

Z izvedbo investicije bo, kot so zapisali v vladnem sporočilu za javnost, zagotovljeno varnejše in prijetnejše bivalno okolje za stanovalce in svojce, večja zasebnost stanovalcev, varnejši delovni pogoji za zaposlene ter ločenost čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb. Omogočena bo tudi vzpostavitev sivih in rdečih con.

M. K.