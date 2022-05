Potres pri Črnomlju

13.5.2022 | 07:00

Sinoči ob 20.20 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,1 v bližini Črnomlja, 77 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Črnomlja, Kanižarice in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Na AC v odbojno ograjo

Včeraj ob 15.44 je na avtocesti v smeri NM, pred počivališčem Dul, občina Trebnje, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli poškodovanega voznika ter ga prepeljali v SB Novo mesto.

Pomoč reševalcem

Ob 14.35 so v naselju Breg pri Temenici, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Temenica nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila.

Ob 22.21 so na Pristavi pri Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Kriška vas nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana pri prenosu obolele osebe iz stanovanjske hiše do reševalnega vozila.

Nevarne najdbe

Ob 9.37 je občan v naselju Svinjsko, občina Sevnica, pri opravljanju kmečkih del našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so odstranili in na kraju varno uničili protipehotno mino kalibra 100 mm, nemške izdelave, pet trotilskih nabojev protipehotne mine, nemške izdelave, štiriindvajset vžigalnikov ročne bombe, francoske izdelave, dve netilki protipehotne mine, nemške izdelave in dvestodvaindvajset kosov pehotnega streliva kalibra 7,9 nemške izdelave, vse ostanek II. svetovne vojne.

Odpirali vrata

Ob 13.17 so gasilci PGE Krško v naselju Pristava, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta.

Požar v naravi

Ob 15.42 je v naselju Lomno, občina Krško, zagorela podrast v naravi. Požar na površini okoli trideset arov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn, preprečili nadaljnje širjenje v gozd in opravili pregled terena.

Vaja bo

Danes bo v popoldanskem času v Dolnjem Brezovem potekala gasilska vaja »Inplet«, pri kateri bodo sodelovali gasilskI društvI PGD Sevnica in PGD Blanca. V ta namen bo uporabljena sirena javnega alarmiranja z znakom za neposredno nevarnost.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA na izvodu KEGLJIŠČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod Proti Dolam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da b:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 3. PROTI STRAŽI;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 2. PODGORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPNIK na izvodu LIPNIK;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ na izvodu KRIŽ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMADA, izvod 2. Vodovod.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Jesenice Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Gorenje Jesenice predvidoma med 11.00 in 13.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 6.15 in 7. uro ter med 16. in 17. uro na območju TP Ardro, Kripsar, Pijana gora in med 6.15 ter 17. uro na območju TP Raka; na območju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 8. in 12. uro na območju TP Brezovica repnice, nizkonapetostno omrežje – Smer Kelher ter na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Murnice, nizkonapetostno omrežje – Kal.

M. K.