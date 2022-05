ZD Brežice bo dobil prizidek

13.5.2022 | 11:50

ZD Brežice (Foto: arhiv DL)

Brežice - Minister za zdravje Janez Poklukar je včeraj podpisal 12 sklepov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstva. Januarja letos se je namreč zaključil razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni, na katerega so se lahko prijavile občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda. Pomoči bo deležen tudi Zdravstveni dom Brežice.

Tako v zdravstvenem domu kot v lekarni, ki sta v istem objektu, se namreč spoprijemajo s prostorsko stisko in Občina Brežice se je odločila za gradnjo prizidka. Naložba je vredna 6,5 milijona evrov, na omenjenm razpisu so Brežičani dobili 853.389 evrov. Predviden zaključek investicije je v avgustu 2024.

Občina Brežice je že leta 2019 začela pripravljati projektno in investicijsko dokumentacijo za prizidek, s katerim bi zagotovili dovolj primernih prostorov za lekarniško in zdravstveno dejavnost. Novi prostori bi zagotavljali ustreznejšo oskrbo prebivalcev, izboljšala bi se dostopnost občanov do lekarne in do zdravstvenih storitev na primarni ravni.

Prizidek bo zgrajen v treh etažah, razdeljen bo na dva dela, in sicer na lekarniško in zdravstveno dejavnost, ki bosta tudi fizično med seboj ločena. Lekarna bo v delu prve etaže, kjer bo med drugim robotizirano skladišče, ter v delu druge etaže, kjer so predvideni administrativni prostori. ZD Brežice bo zavzemal del pritličja, kjer bodo servisno-tehnični prostori in glavni vhod, preostanek prve etaže, v kateri sta šolski in predšolski dispanzer, ter celotno drugo etažo, kjer se nahajata laboratorij ter medicina dela, prometa in športa.

V sklopu gradnje prizidka bodo preuredili tudi podest (atrij med obstoječim in novim objektom) ter del kleti, uredili bodo okolico objekta z vsemi potrebnimi dostopi, nadstrešnico ob objektu, treba pa bo prestaviti tudi obstoječo stolpno transformatorsko postajo.

M. K.