Nesrečo povzročil voznik avtobusa

13.5.2022 | 10:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 209 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali. in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.PU Novo mesto v svojem poročilu dodaja nekaj podrobnosti ...

Trčil v pešca

Okoli 8. ure so bili obveščeni o prometni nesreči na dvorišču podjetja v Šentjerneju. Policisti so na ogledu ugotovili, da je voznik tovornega vozila pri vožnji vzvratno trčil v 49-letnega pešca za vozilom. Pešec je padel in se lažje poškodoval. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Prometna nesreča na avtocesti

Nekaj po 15.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri avtocestnem postajališču Dul. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 71-letni voznik osebnega avtomobila najverjetneje zaradi zdravstvenih težav izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Vozilo je po trčenju odbilo v avtomobil 44-letnega voznika. Povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Nesrečo povzročil voznik avtobusa

Ob 16.33 so bili policisti PPP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem. Zanjo je odgovoren 41-letni voznik avtobusa, ki je prehiteval kolono stoječih vozil, izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 51-letnega voznika. 24 potnikov na avtobusu in voznika se v nesreči niso poškodovali. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa. Kazenski zakonik določa, da se z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega, ladijskega, zračnega prometa ali prometa na žičnicah ali javnem prevozu potnikov v cestnem prometu s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči nesrečo.

Lahko delo

V noči na četrtek je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše v Bršljinu ukradel osebni avtomobil Renault kangoo temno rdeče barve, registrskih oznak NMH1-796. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi in dokumenti.

Migranti

Policisti so na območju Metlike in Gradaca (PP Metlika) izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana, v Dobovi (PP Brežice) štiri državljane Kameruna, v Črnomlju dva državljana Afganistana in v Novem mestu osem državljanov Pakistana.

M. K.