Podelili zlate piščali; MRFY s skladbo leta, Nina Pušlar največkrat predvajana

13.5.2022 | 09:00

Skladbo leta 2021 so posneli MRFY - Prjatučki. (Foto: zlatapiscal.si)

Kranj - V Kranju so včeraj podelili zlate piščali za leto 2022, s katerimi istoimensko društvo nagrajuje dosežke v popularni glasbi. Najboljši izvajalec je drugo leto zapored postala ljubljanska rock skupina Joker Out. Za nagrajenca za življenjsko delo so izbrali kantavtorja Janija Kovačiča.

Joker Out so v preteklem letu izdali prvenec Umazane misli z desetimi skladbami, kot sta poleg naslovne še Gola in Omamljeno telo.

Nagrado za skladbo leta je dobila pesem Prjatučki novomeške indie rock skupine MRFY, zlato piščal za album leta pa indie rock zasedbe Koala Voice za četrti studijski album Plata, ki prinaša 13 pesmi v treh jezikih, med njimi pesmi Vukovi, Spagettification in Vertigo.

Novinec leta je postal jazzovski pevec Žan Hauptman, ki skupaj z glasbenimi prijatelji ustvarja pod imenom Hauptman. Januarja se je predstavil s prvencem Finished, not perfect, na katerem je 15 skladb.

O zmagovalcih v štirih kategorijah so odločale točke strokovne glasbene akademije, ki je ocenjevala več kot 2000 prijavljenih glasbenih del.

Nagrado za življenjsko delo je strokovna glasbena akademija podelila Janiju Kovačiču, glasbeniku, kantavtorju, literatu, profesorju filozofije in političnemu aktivistu, ki je močno zaznamoval ustvarjalnost in kulturno, poetično in revolucionarno krajino v zadnjih petih desetletjih, kot piše v utemeljitvi.

Ker je nagrajenec presodil, da je za takšno nagrado še prezgodaj, se je akademija odločila, da njen denarni del razdeli preostalim nominirancem v kategoriji novinec leta.

Nagrade so v Kranju podelili po dveh letih studijskih podelitev, ob tem pa je zavod IPF, ki uveljavlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, razglasil še največkrat predvajano skladbo in izvajalca leta 2021 na radijskih postajah. Slovenske postaje so lani največkrat zavrtele pesem Medena Mirana Rudana, največkrat predvajana izvajalka pa je bila Nina Pušlar.

STA; M. K.