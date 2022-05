Multifunkcijska klop Savus na energetski točki obrečne promenade

13.5.2022 | 09:40

Foto: STA

Radeče - V Radečah so včeraj na brežini reke Save v uporabo predali multifunkcijsko klop Savus, ki odraža obliko omenjene reke. Kot je povedala direktorica Kulturno turistično rekreacijskega centra Radeče Duška Kalin, s klopjo dopolnjujejo izgled in vsebino obrečne promenade. Multifunkcijsko klop je oblikoval Uroš Hohkravt.

Klop je rezultat parametičnega oblikovanja. Z obliko klopi so poskušali ujeti duh Save, njeno nežno vijuganje med posavskimi griči, z malo domišljije pa lahko pogled ujame tudi obris ribe. Toda izjemno idejo je bilo treba znati opredmetiti in to je uspelo ekipi v delavnicah Prevzgojnega doma Radeče, je dejala Kalinova.

Dodala je, da se zavedajo, da ravne in simetrične linije praviloma niso pogost pojav v naravi. S tovrstno obliko klopi, poskušajo v radeški obrečni prostor vnesti človeku prijazne linije in materiale. Klop Savus je narejena tako, da ponuja razglede na okolico v vseh 360 stopinjah.

"Tisti, ki verjamete v energije, pa boste morda na klop radi sedli zaradi energije, saj klop Savus stoji na eni izmed energetskih točk, ki jih imamo ob reki Savi," je še dejala.

Dodala je tudi, da je rečna promenada sestavni del Učne poti Savus, po kateri so lani kljub zahtevnemu epidemiološkemu obdobju na vodenih ogledih popeljali več kot 300 obiskovalcev. Elementi kulturne dediščine, naravnih vrednot ter številni aspekti vode in reke Save predstavljajo hrbtenico interpretacije radeškega obrečnega prostora in hkrati po njenih besedah pomagajo pri ozaveščanju o tem, kako krhek je pravzaprav naš življenjski prostor in kako pomembna je skrb zanj.

Urejanje obrečnega prostora pa je pomembno tudi z vidika domačinov, ki so prostor ob Savi sprejeli kot svojo skupno dnevno sobo, je še ocenila Kalinova.

Izdelavo klopi so sofinancirali s sredstvi projekta Po-Savski rečni turizem, v okviru katerega je bila zgrajena Ribiška vasica in v okviru katerega gradijo tradicionalni savski čoln tombas.

STA; M. K.