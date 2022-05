Maja Kocjan, nesojena poslanka SDS-a: Pomisleki o pravičnosti volitev

13.5.2022 | 14:00

Maja Kocjan

Črnomelj - Mag. Maja Kocjan je kandidirala na listi stranke SDS v šesti volilni enoti, v okraju Črnomelj. Po prvih poročilih Državne volilne komisije je bila izvoljena med štirimi kandidati stranke v tej enoti. Toda glede na poznejše končno poročilo se ni uvrstila v državni zbor.

O tej spremembi je povedala: »Vsekakor so s to nenadno spremembo Državne volilne komisije največ izgubili Bela krajina in Belokranjci, ki so spet ostali brez predstavnika v državnem zboru. Sprememba se je zgodila zaradi drugačnega načina izračunavanja mandatov po posameznih volilnih enotah na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor. Šlo naj bi za pravno praznino v zakonu. To se je na parlamentarnih volitvah zgodilo prvič, zakon pa izrecno ne ureja, kako je pri tem treba ravnati. Urejen je preveč ohlapno, kar je za volilne postopke nedopustno. Oba načina sta pravilna, zakaj se je Državna volilna komisija odločila za ta način izračunavanja, pa meni osebno ni znano.«

»Nastala situacija gotovo razvnema razpravo o pravičnosti našega volilnega sistema, vrstijo se pozivi k ureditvi zakonodaje na tem področju. Nastala situacija vzbuja celo pomisleke o razdelitvi posameznih mandatov tudi s prejšnjih volitev. Glede na to, da se je zdaj pojavilo že več nepravilnosti pri Državni volilni komisiji, pa je zaradi transparentnosti in poštenosti vseh prihodnjih volitev za nastalo situacijo vsekakor treba prevzeti odgovornost,« je zadevo komentirala Maja Kocjan.

O tem, kdo pa bo res poslanec iz naše regije in kakšna so njihova pričakovanja oz. napovedi, pišemo v zadnjem, tiskanem Dolenjskem listu z včerajšnjim datumom.

