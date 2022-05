Po požaru v Melaminu previdno pri uživanju vrtnin; v podjetju iščejo rešitve, kako naprej

13.5.2022 | 13:00

Foto: arhiv; STA

Kočevje - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je po četrtkovem požaru v kočevski kemični tovarni Melamin objavil nadaljnja priporočila okoliškim prebivalcem. Med drug priporočajo, da vrtnine, ki so že primerne za uživanje, na območjih, ki so bila izpostavljena dimu in sajam, zavržejo, ker bi bile lahko onesnažene.

"Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se tem območjem izognete, dokler niso očiščena," je NIJZ prebivalcem priporočil v zapisu na spletni strani.

Priporočajo tudi čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim in so vidno onesnažene s sajami, kot so na primer zunanje okenske police, klopi, mize, stoli, otroška igrala ... Za čiščenje priporočajo vodo in detergent.

Glede uporabe pitne vode svetujejo upoštevanje navodil upravljavca vodovoda. "Za lastnike kapnic velja, naj pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode," so navedli.

Poleg previdnosti pri uživanju domačih vrtnin na NIJZ priporočajo še, da na prizadetih območjih zavržejo koprene za prekrivanje vrtnin.

Pred igro otrok na travi in v peskovnikih svetujejo, da se travo pokosi in zavrže, v peskovnikih pa menjavo mivko. Tlakovane površine, kjer se igrajo otroci, naj se sperejo z vodo. "Po igranju otrok zunaj bodite pozorni in nadzorujte, da otroci ne dajejo rok v usta in da si po igri temeljito umijejo roke," so še pozvali.

V Melaminu iščejo rešitve, kako naprej; v Kočevje minister Počivalšek

Po nesreči, ki je močno zarezala v delovanje podjetja, v Melaminu danes iščejo rešitve, kako naprej. Pri tem po besedah direktorja Srečka Štefaniča upajo tudi na pomoč države. O tem bodo govorili z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, ki danes prihaja v Kočevje.

Kot pravi Štefanič, so v podjetju dobavitelje in kupce že obvestili, v kakšnem položaju so se znašli, zdaj pa iščejo rešitve, kako naprej. "Položaj rešujemo tako s partnerji kot s konkurenco. V takih časih si namreč tudi pomagamo," je dejal.

Ker gre za visoko tehnologijo, proizvodnje ne bodo mogli preseliti drugam. "Tu ni čarobne paličice," je dodal.

Že v četrtek so željo, da bi jim pomagala tudi država, izrazili obrambnemu ministru Mateju Toninu, danes jo bodo ponovili gospodarskemu ministru Počivalšku. Zavedajo se, da sta oba ministra v odhajanju, vendar upajo, da bosta o njihovih željah in potrebah seznanila naslednjo vlado, je dejal.

V Melaminu sicer danes kriminalisti nadaljujejo preiskavo vzrokov nesreče. Ko bo ta končana, bo sledilo odstranjevanje posledic nesreče.

STA; M. K.