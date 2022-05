Jaklitscheva in Saje o pomanjkanju slovensko govorečih duhovnikov

Novo mesto - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes v Novem mestu sestala s predsednikom Slovenske škofovske konference in novomeškim škofom Andrejem Sajetom. Govorila sta o problemu duhovne oskrbe Slovencev v Porabju, Videmski pokrajini in po svetu. Gre predvsem za pomanjkanje slovensko govorečih duhovnikov.

Dotaknila sta se omenjenih težav na primer v Argentini, Kanalski dolini in Porabju. Jaklitscheva je ocenila, da je duhovna oskrba Slovencev po svetu eno od "izredno pomembnih področij, ki mu velja nameniti posebno pozornost". "Namreč, tam kjer deluje slovenski duhovnik, se tudi slovenska skupnost srečuje, ohranja materni jezik, slovensko kulturo in identiteto," je pojasnila.

Vera je pomemben del ohranjanja slovenske in narodne identitete ter jezika, zato sta govorila tudi duhovni oskrbi Slovencev v zamejstvu in po svetu, je po srečanju povedal Saje.

Sicer pa so se o tem v ponedeljek pogovarjali tudi na Slovenski škofovski konferenci, predvsem o oskrbi v Buenos Airesu in širše v Argentini ter v Kanalski dolini. Ker gre za iskanje primernih posameznikov in rešitev za naprej, pa konkretnih odločitev še niso sprejeli.

Saje je še pristavil, da so škofi v ponedeljek govorili tudi o prerazporeditvi skrbi za posamezna področja in pri tem ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika izbrali za odgovornega škofa za Slovence po svetu.

Ministrica je Sajetu predstavila najbolj pereča vprašanja, ki so jih slovenski rojaki v zadnjem obdobju naslovili na urad. Gre predvsem za skrb za duhovno oskrbo rojakov v Benečiji, Kanalski dolini in bojazen rojakov, da bi ostali brez slovenskih duhovnikov.

Ocenila je še, da je poleg slovenske kulture in jezika vera eden od stebrov, ki slovensko skupnost združuje in povezuje na institucionalni ravni. Gre tudi za področje in skrb, na katero morata biti država in Cerkev na Slovenskem izredno pozorni, je še poudarila Jaklitscheva.

