V Melaminu iščejo rešitve za sanacijo; med pogrešanimi trije tujci; izjemno težka identifikacija žrtev

13.5.2022 | 16:45

Srečko Štefanič, Zdravko Počivalšek in Vladimir Prebilič (STA)

Pred tovarno (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Dan po požaru, ki je med drugim zahteval pet življenj, so v kočevski kemični tovarni Melamin skupaj z gospodarskim ministrom, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalškom iskali rešitve za močno prizadeto podjetje, ki si lahko obeta pomoč države. Pomoč delavcem v finančni stiski pa je napovedal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Kot je v današnji izjavi za medije ob obisku v Kočevju dejal minister, je izredno pomembno, da v podjetju čim prej pridejo do ocene škode, s strani države pa imajo več poti za pomoč podjetju.

"Po pravilih Evropske komisije imajo možnost in pravno podlago pomagati vsem, ki jih doleti industrijska nesreča. Iz tega naslova lahko pokrijemo do 100 odstotkov škode," je dejal. Po njegovih besedah ne gre samo za gradbeno škodo, ampak med drugim tudi za škodo ob izgubi prihodkov.

Slovenski podjetniški sklad in SID banka bosta po ministrovih beseda s podjetjem naredila vse, da premostijo morebitne finančne težave. "Najbolj pomembno je, da se delavcem zagotovijo plače v obdobju, ko bo potekala sanacija," je poudaril Počivalšek. Rešitev za pomoč podjetju iščejo tudi v okviru sklada za regionalni razvoj.

Župana Občina Kočevje Prebiliča veseli, da je vlada delovala pozitivno in proaktivno, kot je povedal, so medtem navezali stik s predstavniki najverjetnejše nove vlade. Želi si, da bi bil kočevski primer pokazal, da politika lahko resnično dela za ljudi.

Sicer pa je občina, v kateri so v naslednjih dneh zaradi tragedije odpovedali vse zabavne in kulturne dogodke, že v stiku z Rdečim križem in centrom za socialno delo, skupaj katerima bodo lahko skozi obstoječe mehanizme delavcem v finančni stiski tudi pomagali.

Direktor Melamina Srečko Štefanič se je vsem zahvalil za hiter odziv pri reševanju nastale situacije. Poslovne partnerje so že obvestili o svojem položaju, ti so jim tudi že ponudili pomoč, brez katere po Štefaničevih besedah ne bi šlo.

"Pomembno je, da so tukaj prisotni instrumenti, ki omogočajo plačilo delavcev, ki so sedaj v velikim skrbeh in šoku," je poudaril. Delavci so sicer trenutno večinoma na čakanju na delo, manjši del pa je, da zagotavlja podatke in servis zunanjim institucijam, ki prihajajo in ocenjujejo škodo. V začetku prihodnjega tedna bodo imeli vse podatke, da bodo lahko zaprosili za pomoč EU, je še napovedal Štefanič.

Župan je poudaril, da je voda v Kočevju pitna, saj ima občina najmodernejši sistem pitne vode v Sloveniji, prav tako ni onesnaženo Kočevsko jezero, saj leži višje od Melamina.

Delavci danes dobili plače

Po besedah direktorja so bile danes v celoti izplačane plače. Nekaj rezerve za izplačilo teh po njegovih besedah imajo, tako da v prvih mesecih z izplačili ne bo težav. Za pozneje, ko morda ne bo dovolj naročil, pa nameravajo izkoristiti vse instrumente, ki jih je predlagalo ministrstvo za gospodarstvo. Za delavce bodo poskrbeli tako kot vedno, je dejal.

Škode v podjetju še ne morejo oceniti. Največ težav imajo sicer s tem, da so uničeni procesni računalniki za vodenje dela proizvodnje. Bi pa lahko praktično že nadaljevali z obutveno in lesno proizvodnjo. "Določene stvari lahko izpeljemo tudi s partnerji, o čemer pogovori že potekajo, prodamo lahko tudi polizdelke, vendar je vse odvisno od inšpektorja in njegove ocene o nadaljnjem delu," je dejal.

Merili bodo neodvisni

Janja Turšič z Agencije RS za okolje pa je predstavila prve rezultate analize vzorcev, ki so jih v četrtek vzeli iz reke Rinže. V njih so zaznali sledi epiklorhidrina in formaldehida, a koncentracije niso bile tako visoke, da bi dosegala najvišje dovoljene vrednosti. Z analizo bodo nadaljevali tudi v prihodnji dneh. Prebilič je ob tem zatrdil, da bodo meritve izvajale pristojne neodvisne inštitucije, in ne podjetje Melamin ali lokalna skupnost.

Življenje v Kočevju lahko poteka povsem normalno, je dejal kočevski župan Vladimir Prebilič. Edina prošnja in poziv prebivalcem je v zvezi z zelenjavo. Temeljito naj operejo zlasti zelenjavo, ki se nahaja na vrtičkih v bližini tovarne Melamin. Nacionalni inštitut za javno med drug sicer priporoča, da vrtnine, ki so že primerne za uživanje, na območjih, ki so bila izpostavljena dimu in sajam, zavržejo, ker bi bile lahko onesnažene.

Kriminalisti preiskujejo v vse smeri, med pogrešanimi trije tujci

Preiskovalci dogodka bodo identiteto petih umrlih ugotavljali z metodo DNK, tako morajo identificirati tudi enega preživelega. Med petimi mrtvimi sta dva državljana Bosne in Hercegovine. Eden preživeli, ki je v kritičnem stanju v UKC Ljubljana, je domnevno državljan Makedonije.

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije policijske uprave Ljubljana Valter Zrinski ocenjuje, da gre za eno najtežjih preiskav na območju Slovenije.

Kriminalisti že drugi dan nadaljujejo ogled kraja dogodka, pri tem sodelujejo s kriminalistični tehniki in forenzičnimi izvedenci, ki skupaj ugotavljajo vzrok. Preiskovanje tovrstnih dogodkov terja veliko znanja, medinstitucionalnega sodelovanja z inšpekcijskimi službami in drugimi, je povedal Zrinski. Ko bodo zbrali ugotovitve bodo o njih obvestili pristojno državno tožilstvo.

Preiskovali bodo v vse smeri. Trenutno se trudijo z identifikacijo žrtev, pri čemer sodelujejo s svojci, ki so prijavili pogrešane. Pri preiskavi pomagajo tudi tuji varnostni organi, saj sta med pogrešanimi dva državljana Bosne in Hercegovine in en Makedonije. Pri tem domnevajo, da je eden od težje ranjenih, ki se zdravijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, državljan Makedonije.

Prebilič je na novinarski konferenci pojasnil, da so v luči te velike tragedije za ta konec tedna in naslednji teden odpovedali vse kulturne in zabavne prireditve.

Inšpektorat po nesreči opravil izredni nadzor v Melaminu

Inšpektorat za okolje in prostor je dan po veliki eksploziji v tovarni Melamin opravil izredni nadzor. Inšpektorja sta med drugim ugotovila, da je bil na pretakališču, kjer je do nesreče prišlo, prisoten vsaj en usposobljeni zaposleni, so sporočili z inšpektorata.

Do nesreče v kočevskem kemijskem podjetju naj bi prišlo zaradi polnjenja kemikalije v napačni rezervoar, kar je vodilo v močno eksotermno kemijsko reakcijo. Ta je pripeljala do eksplozije rezervoarja. Posledično se je vnelo še nekaj manjših požarov, ki so bili hitro pogašeni, razen požara v prostoru z elektro inštalacijami. Analiza vzrokov nesreče sicer še poteka.

V dopoldanski izmeni je po ugotovitvah inšpektorjev vedno prisoten vsaj en usposobljen delavec, ki upravlja dela na pretakališču, to je polnjenje in praznjenje cistern ter polnjenje manjših embalažnih enot - izdelkov na polnilnih linijah izven pretakališča. Tako je bilo tudi v četrtek, v času nesreče, pravijo na inšpektoratu.

V nesreči so sicer posredovale službe za izvedbo interventnih ukrepov. Že v nekaj minutah so na lokacijo prišli kočevski gasilci, ki so prevzeli vodenje intervencije, pozneje so se jim pridružili še lokalni prostovoljni gasilci ter reševalna vozila iz zdravstvenega doma Kočevje. Približno 15 minut zatem so prišli tudi pripadniki slovenske vojske.

Ekološki laboratorij z mobilno enoto je opravil meritve zraka. Požarno vodo so zajeli in se hrani v lovilni skledi cisternskega prostora. Ko bodo narejene analize, bo ta voda ustrezno odstranjena.

Melamin mora kot obrat večjega ali manjšega tveganja za okolje oziroma med t. i. seveso zavezance, za katere veljajo strožje zahteve glede nadzora, pred oddajo zbrane odpadne vode pooblaščeni družbi za ravnanje z odpadki ali pred drugim postopkom odstranjevanja obvestiti inšpektorja za okolje, po pridobitvi rezultatov analiz zemljine pa te posredovati na inšpektorat za okolje in prostor.

Zavezanec je po navedbah inšpektorata pri pooblaščeni ustanovi že naročil odvzem in analizo vzorcev zemlje. Rezultati bodo pokazali, ali je nesreča povzročila tudi okoljsko škodo tlom.

Eksplozija v Melaminu po številu žrtev najbolj tragična industrijska nesreča pri nas

Eksplozija v tovarni Melamin, ki je po dosedanjih podatkih torej terjala pet življenj, poškodovanih pa je več ljudi, je po številu žrtev doslej najbolj tragična industrijska nesreča v Sloveniji. Večje industrijske nesreče so redke, a ko se zgodijo, so posledice zelo težke, opozarja Marko Gerbec z Instituta Jožef Stefan (IJS).

Podatki iz baze večjih industrijskih nesreč v Evropski uniji kažejo, da je v 26 državah članicah letno v povprečju 35 večjih industrijskih nesreč.

Med večjimi nesrečami s smrtnimi žrtvami pri nas v preteklosti je izpostavil nesrečo, ki se je julija 2005 zgodila v tovarni Pinus v Račah pri Mariboru. Nesrečo je povzročila eksplozija v prostoru za nevtralizacijo odpadnih tekočin, življenje pa je izgubil delavec.

Na upravi Občine Kočevje prejemajo številna vprašanja občanov in podjetij glede načina prijave škode po včerajšnji nesreči. Sporočajo, da se vsi škodni zahtevki pošiljajo na zavarovalnico Sava, ne glede na to, pri kateri zavarovalnici je sklenjeno lastno zavarovanje. Priporočljivo je, da zahtevku priložite tudi slikovni material (fotografije nastale škode).

Gerbec je spomnil tudi na nesrečo v Petrolovem skladišču v Framu julija 2015. Tam je prišlo do eksplozije, medtem ko so v skladišču potekala vzdrževalna dela. Eden od delavcev je izgubil življenje.

Zelo huda delovna nesreča se je junija 2000 zgodila v jeklarni jeseniškega Acronija, kjer so zaradi posledic zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrli štirje delavci. V poslovni coni Hrastje pri Kranju pa je v prostorih lakirnice podjetja Excenter novembra 2013 med servisom sušilne komore za prašno barvanje odjeknila eksplozija, v kateri je bil serviser tako hudo poškodovan, da je naslednji dan v bolnišnici umrl. V eksploziji in požaru je bilo poškodovanih tudi več delavcev in gasilcev.

Delavec je umrl tudi v nesreči v Mercatorjevem skladišču maja 2015. V enem največjih industrijskih požarov v Sloveniji, ki je zajel 10.000 kvadratnih metrov površin, je takrat pogorelo skladišče v ljubljanskem Zalogu. Umrl je vzdrževalni delavec, še en je bil ranjen. Do požara je prišlo, ker pri varjenju niso upoštevali varnostnih ukrepov, zato se je vžgala izolacija.

V Melaminu je, kot že omenjeno, po prvih domnevah najverjetneje zaradi človeške napake pri prečrpavanju ene od surovin v skladiščni prostor prišlo do močne eksplozije in požara.

"Tisto, kar je malo osupljivo, je, da so naredili tako napako. Ni toliko vprašanje, da je nekdo pretočil napačno snov v rezervoar, v preiskavah se je potrebno vprašati, kaj ga je zavedlo. Človeška napaka je namreč posledica nečesa," je glede četrtkove tragične nesreče med drugim opozoril Gerbec.

STA; M. K.