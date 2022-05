Šrajbarskemu turnu v Leskovcu pri Krškem se obeta prenova

Ljubljana/Krško - Vlada je na četrtkovi seji v veljavni načrt razvojnih programov med letoma 2022 in 2025 uvrstila projekt sanacije in rekonstrukcije strehe ter stropov nad prvim nadstropjem gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem. Kot so ocenili, je projekt skupaj z davkom vreden nekaj manj 970.000 evrov, je sporočilo ministrstvo za kulturo.

Grad Šrajbarski turn je kulturni spomenik državnega pomena, ki je skladno z zakonom o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini prešel v državno last in upravljanje ministrstva za kulturo, so še sporočili z resornega ministrstva.

Šrajbarski turn je sicer v slabem stanju. V Občini Krško pa si več let prizadevajo za njegovo prenovo in oživitev.

Šrajbarski turn ali grad Leskovec, značilen primerek središčno zasnovane obrambne arhitekture z ogelnimi stolpi in pravokotnim notranjim arkadiranim dvoriščem, so verjetno zgradili v drugi polovici 16. stoletja, viri pa ga prvič omenjajo leta 1436. Njegovi takratni lastniki so bili baron Johann Dürrer in Celjski grofi, za temi pa še baron Janez Valvasor, družina Auersperg, baron Gagern in šentjernejska družina Trenz, ki je grad leta 1938 preuredila v letovišče.

