FOTO: Huda ura nad Novim mestom, še huje v Beli krajini; vidno pretresena iz dvigala

Območje Novega mesta in Bele krajine je včeraj proti večeru zajelo močno neurje, ki je podiralo drevesa, zalilo je tudi več objektov. Posredovali so gasilci ter cestni in elektro delavci.

Neurje se je najprej zneslo nad dolenjsko prestolnico, nato je zajelo tudi belokranjske občine Črnomelj, Metlika in Semič. Nad Belo krajino se je nevihta še okrepila. Meteorne vode so zalile več objektov. V občinah Črnomelj in Semič se je na ceste podrlo več dreves. Na območju Metlike pa je bil poškodovan elektro vod.

V nadaljevanju poročila centra za obveščanje:

Občina Novo mesto

Ob 19.33 je območje Novega mesta zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so preusmerili meteorno vodo od večstanovanjskega objekta v jaške in očistili več zunanjih teras. Dežurni delavci cestnega podjetja so iz cestišča odstranili nanešeno blato.

Občina Semič

Ob 20.00 je neurje z močnim vetrom in dežjem zajelo območje občine Semič. Aktivirani so bili gasilci GZ Semič iz gasilski društev Semič, Stranska vas, Štrekljevec, Gradnik, Kot-Brezje, Črešnjevec in Krvavčji Vrh. Meteorna voda je zalila prostore dveh industrijskih objektov, cestišče in dvorišče v obrtni coni. Gasilci so s pomočjo zaposlenih iz prostorov izčrpali vodo in očistili cestišče. Meteorno vodo so črpali tudi iz kletnih prostorov treh stanovanjskih in enega gospodarskega objekta. Močan veter je razkril del strehe na stanovanjski hiši, ki so jo prekrili s kritino. Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.

Občina Metlika

Ob 20.20 je huda ura zajela območje občine Metlika. Zaradi okvare na daljnovodu je bila prekinjena dobava električne energije v naselju Gradac in Podzemelj. Dežurni delavci elektro podjetja so odpravili napako. Meteorna voda je zalila skladiščne prostore podjetja, industrijski objekt in klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Gradac, Podzemelj in Metlika so iz prostorov izčrpali in posesali vodo.

Občina Črnomelj

Ob 20.26 je prišla na vrsto občina Črnomelj. Zaradi okvare na daljnovodu je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naselju Adlešiči. Dežurni delavci elektro podjetja so odpravili napako. Aktivirani so bili gasilci iz PGD Tribuče, Vranoviči, Črnomelj, Adlešiči, Griblje, Žuniči, Preloka in Cerkvišče. Meteorna voda je zalila kletne prostore treh stanovanjskih objektov, iz katerih so izčrpali vodo. Močan veter je razkril del streh na štirih stanovanjskih, na dveh gospodarskih, na enem negospodarskem objektu in na dveh silosih za žito. Gasilci so strehe prekrili s kritino in PVC folijo. Razžagali in odstranili so okoli 57 dreves, očistili cestišča na več lokacijah zaradi nanosa peska, zemljine in vej. Močan veter je porušil ostrešje lesenega objekta v katerem je bila drobnica. Gasilci so pomagali pri reševanju živali. Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.

OSTALO

Požar v naravi

Ob 19.18 sta v v naselju Hrastek, občina Krško, zagorela podrast in suha trava v bližini gozda. Požar na površini okoli dveh arov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Podbočje in preprečili njegovo širitev v bližnji gozd.

Stresno v dvigalu

Ob 7.40 so na Cesti 4. julija v Krškem, gasilci PGE Krško posredovali pri reševanju osebe iz dvigala. Ob prihodu gasilcev na kraj je že izstopila iz dvigala, gasilci pa so opravili pregled dvigala in predprostora ter opravili pogovor z vidno pretreseno osebo.

