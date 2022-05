SU-jevci odločni: V soboto na Livadi želimo dvigniti pokal

14.5.2022 | 09:30

Novo mesto

- Namiznoteniški igralci Športnega društva SU Novo mesto so se s prepričljivo zmago s 5:1 na prvi tekmi finala končnice 1. Slovenske namiznoteniške lige prejšnjo soboto močno približali zgodovinskemu trenutku. Od naslova državnih prvakov jih loči le še ena zmaga.



Na prvi finalni tekmi v Puconcih so bili SU-jevci, ki so drugič zapored finalisti državnega prvenstva, od Keme boljši s 5:1. Na povratni tekmi, ki bo v soboto, 14. maja, ob 17. uri v Špornem centru Livada, pa imajo priložnost, da pred domačimi navijači ponosno dvignejo pokal za zmagovalce.

Tekma vsekakor ne bo lahka, tega se v novomeški ekipi zelo dobro zavedajo. A Uroš in Jure Slatinšek, Jožko in Mitja Omerzel ter Domen Zupančič bodo dali od sebe največ, kar lahko. V primeru zmage bi bilo to čudovito darilo ob 5. obletnici obstoja in delovanja kluba, ki ga bodo obeležili čez teden dni.

Vsi navijači, ljubitelji namiznega tenisa in športa nasploh, vabljeni, da spodbujate ŠD SU na tekmi, ki jih lahko popelje do zgodovinskega prvega naslova državnih prvakov.

Vabljeni na Livado, v soboto, 14. maja, ob 17. uri!

S. G.

Foto: ŠD SU

Zvočni zapisi Uroš Slatinšek po prvi finalni tekmi Uroš Slatinšek po prvi finalni tekmi