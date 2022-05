Dolenjke so se dobro upirale, a Krim do novega naslova

14.5.2022 | 10:20

Foto: FB ŽRK Krka

Stopiče - Rokometašice Krke so sinoči v domači dvorani po lepi predstavi doživele poraz, Krim Mercator pa si je z zmago nad Krko (33:25) zagotovil svoj 27. naslov državnih prvakinj.

Ljubljančanke, ki se se v sezoni 2021/22 odlično borile tudi na evropskih parketih, so svojo nalogo v 1. ženski ligi znova opravile z odliko. Krimovke so do nove lovorike prišle brez spodrsljaja, zmago so slavile na vseh 22 odigranih obračunih. Zasedba Nataše Derepasko si je naziv najboljše ekipe državnega prvenstva priborila štiri tekme pred koncem sezone.

Na drugih petkovih tekmah so bile rokometašice Olimpije s 30:24 boljše od Kopra v borbi za razvrstitev od 9. do 12. mesta. V skupini za uvrstitev med 13. in 16. mestom so se zmage nad Vrhniko veselile rokometašice iz Kranja.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, KONČNICA, 1. - 4. MESTO:

petek, 13. maja:

ŽRK KRKA NOVO MESTO : RK KRIM MERCATOR 25:33 (15:15)

Novak 7 (4), Kramar 6; Posavec in Gros (2) po 6.

STATISTIKA

V športni dvorani Stopiče smo na petkov večer okronali nove državne prvakinje. Rokometašice Krima Mercatorja, ki so na preteklih 21 tekmah 1. ženske rokometne lige v sezoni 2021/22 dosegle prav toliko zmag so 27. naslov državnih prvakinj potrdile z zmagoslavjem proti zasedbi novomeške Krke.

Pot do 22. zmage ni bila lahka, Dolenjke so se v prvem polčasu dobro upirale, ekipi pa sta na odmor med polčasoma odšli rezultatsko poravnani (15:15). Obračun se je prelomil v drugih 30 minutah igre, ko so Ljubljančanke gostiteljicam dovolile pet zadetkov manj kot v prvi polovici tekme, same pa so jih dosegle 18. Rokometašice Krke, ki so na tekmovalni parket stopile že tretjič v zadnjih sedmih dneh, v zaključku niso mogle slediti Krimovkam, ki so bile nevarne predvsem po desni strani, kjer sta blesteli Paula Posavec in Ana Gros (obe po 6 zadetkov). Končni izid tekme je kapetanka slovenske izbrane vrsta postavila v 55. minuti, do zadnjega zvoka sirene je rezultat ostal 25:33. Erin Novak v dresu Krke je bila prva strelka obračuna s sedmimi zadetki.

Novomeška in ljubljanska zasedba se bosta znova pomerili že v ponedeljek, ob 17.45 v Stožicah.

* Izidi, končnica, 4. krog:

- od 1. do 4. mesta:

- petek, 13. maj:

Krka - Krim Mercator 25:33 (15:15)

- sobota, 14. maj:

20.00 Mlinotest Ajdovščina - Z'dežele

- lestvica:

1. Krim Mercator 2 2 0 0 783:429 40 (36)

2. Z'dežele 2 1 0 1 578:444 31 (29)

3. Mlinotest Ajdovščina 3 0 0 3 616:539 30 (30)

4. Krka 3 2 0 1 598:568 29 (25)

- od 5. do 8. mesta:

- sobota, 14. maj:

19.00 Litija - Velenje

19.00 Ptuj - Zagorje

- lestvica:

1. Litija 1 1 0 0 476:522 15 (13)

2. Velenje 2 2 0 0 502:588 13 (9)

3. Zagorje 1 0 0 1 417:554 13 (13)

4. Ptuj 2 0 0 2 498:589 11 (11)

- od 9. do 12. mesta:

- sobota, 14. maj:

14.30 Olimpija - Koper

Trgo ABC Izola - Zelene doline Žalec

- lestvica:

1. Trgo ABC Izola 3 2 0 1 80:76 4

2. Ž.U.R.D. Koper 3 1 1 1 89:91 3

3. Olimpija 3 1 1 1 89:87 3

4. Zelene doline Žalec 3 1 0 2 93:97 2

- od 13. do 16. mesta:

- petek, 13. maj, prestavljena tekma:

Sava Kranj - Vrhnika 33:32 (17:17)

- sobota, 14. maj:

20.00 Zvezda Logatec - Branik

- lestvica:

1. Zvezda Logatec 1 1 0 0 32:29 2

2. Sava Kranj 2 1 0 1 52:64 2

3. Vrhnika 1 0 0 1 32:31 0

4. Branik Maribor - - - - -:- -

STA; M. K.