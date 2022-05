V soboto delovno po petkovem neurju; na Otočcu s ceste na brežino

15.5.2022 | 08:30

V petek so zalite kleti čistili tudi gradaški gasilci. (Foto: PGD Gradac)

Včeraj ob 15.01 je v ulici Šentpeter na Otočcu, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in postavili vozilo na cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Puščal vodovodni ventil

Včeraj ob 17.08 je v Avšičevi ulici v Novem mestu puščal vodovodni ventil v kopalnici stanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli ventil in lastniku svetovali zamenjavo.

Dan za odpravo posledic neurja

Sicer pa je predvsem v Beli krajini sobota minila v znamenju sanacije po hudem petkovem neurju. Tako so med drugim gasilci PGD Adlešiči in Tribuče posredovali v naseljih Adlešiči, Bedenj, Dolenjci, Fučkovci, Purga in Tribuče, kjer so na osmih objektih prekrili razkrita in poškodovana ostrešja, odstranili več porušenih dreves ter drevo, ki je padlo na osebno vozilo.

V Deskovi vasi, kjer je neurje odkrilo del strešne kritine na stanovanjskem objektu, so gasilci PGD Stari trg ob Kolpi s folijo pokrili streho.

V Dragatušu je neurje podrlo drevo na OŠ Dragatuš. Odstranili so ga gasilci PGD Dragatuš.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MERCATOR ŠJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.