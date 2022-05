Novomeščani znova boljši od Pucončanov za prvi naslov državnih prvakov

Sujevci so novi državni prvaki v namiznem tenisu.

Uroš Slatinšek je sezono zaključil brez poraza.

Novo mesto - Ponosno in visoko v zrak so včeraj namiznoteniški igralci Športnega društva SU dvignili pokal, ki jim ga je predsednik namiznoteniške zveze Slovenija Marjan Hribar izročil ob osvojitvi naslova državnega prvaka. Novomeščani so tudi na povratni tekmi doma premagali ekipo iz Puconcev (5:2) in se z navijači veselili zgodovinskega uspeha.

Sujevci so se že lani prebili v finale, kjer pa so morali premoč priznati ravenskemu Fužinarju. Letos so bili odločeni, da gredo do konca. »Lanski poraz je bolel, dva meseca nisem dobro spal. A iz porazov se največ naučiš, tudi mi smo se veliko. Izkušnje od lani so nam letos pomagale pri pohodu na sam vrh. Zelo vesel sem, da smo postali državni prvaki,« je povedal gonilna sila ŠD SU Uroš Slatinšek, ki je sezono končal brez poraza in zato zasluženo prejel priznanje za najboljšega igralca lige. »S tremi različnimi klubi sem igral že v petih finalih, a osvojiti lovoriko s klubom, ki ga ti vodiš, je nekaj posebnega. Zagotovo je to moj najljubši naslov državnega prvaka,« je priznal Slatinšek.

Novomeščani so že redni s šestnajstimi zmagami in le dvema porazoma končali na prvem mestu in so pred končnico veljali za prvega favorita. V polfinalu so dvakrat premagali ekipo Savinje in se še drugič zapored uvrstili v veliki finale. Velik delež k uspehu sta prispevala tudi Urošev brat Jure Slatinšek in Jožko Omerzel, v ekipi sta bila še mlada Mitja Omerzel in Domen Zupančič.

»Rezultat na prvi tekmi kaže na našo gladko zmago, a vse igre so bile zelo izenačene. Lahko bi bilo 5:1 tudi za Kemo. Zato smo se na povratni dvoboj zelo zavzeto pripravljali in dobro analizirali nasprotnika. Na prvi tekmi v Puconcih sem prikazal več, kot danes doma v Novem mestu, kajti izgubil sem obe igri. Boril sem se po najboljših močeh, morda me je malo zdelala trema pred številčno publiko. Ponosen sem, da smo postali državni prvaki,« pa je dejal Joško Omerzel.

Športno društvo SU bo čez nekaj dni praznovalo šele peto obletnico delovanja in se že lahko pohvalijo z naslovom najboljše ekipe v državi. Njihov uspeh ni presenečenje, temveč je plod dobrega in sistematičnega dela. Velik poudarek dajejo tudi vzgoji mladih namiznoteniških igralcev, ki tudi posegajo po najvišjih mestih. Za prihodnost namiznega tenisa v Novem mestu se tako ni treba bati.

