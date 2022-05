Ekipa prve pomoči OŠ Vavta vas tretja v državi

15.5.2022 | 16:30

Ekipa PP OS Vavta vas z mentorjem Robetom Ogulinom (Fotografije: OZ RK Novo mesto)

Vse ekipe zmagovalke

Vseh 11 ekip

Koper/Vavta vas - Po dveh letih, ko so bila zaradi epidemije virusa covid-19, prekinjena vsa tekmovanja ekip prve pomoči mladih, je včeraj v Kopru potekalo XVI. državno tekmovanje ekip prve pomoči OŠ. Tekmovanje je organiziral Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z OZ RKS Koper, UZRRS izpostava Koper in MO Koper. Tekmovalo je 11 ekip iz prav toliko regij. Ekipa iz OŠ Vavta vas, ki je zastopala Dolenjsko, je dosegla odlično 3. mesto, so sporočili iz novomeškega OZ RK. Člane ekipe je pripravljal učitelj Robert Ogulin ob pomoči učitelja prve pomoči Aleša Jakšeta. Ekipa iz OŠ Vavta vas je vadila zelo resno in zagnano, svoje znanje pa je pokazala že na regijskem tekmovanju, kjer je bila najboljša.

Tekmovalci so v Kopru reševali teoretične in praktične naloge. Na petih insceniranih nesrečah so ekipe prve pomoči reševale več poškodovanih oseb z različnimi poškodbami in bolezenskimi stanji. Pri tem so bili eni bolj, drugi manj uspešni, vse pa je bilo odvisno od znanja, ki so ga člani ekip prve pomoči pridobili na vajah.

Ekipam so čestitale predsednica RKS Vesna Mikuž, generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin in podžupanja MO Koper Olga Franca, ki so soglasno poudarile, da je znanje prve pomoči, ki so ga učenci pokazali, zelo veliko, zato bi se od njih lahko učili tudi odrasli.

''Iskreno jim čestitamo tudi mi in želimo še več mladih, ki bi se zanimali za prvo pomoč,'' so še zapisali na OZ RK Novo mesto.

M. K.

