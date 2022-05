Peter Hribar do drugega kroga v ZDA

15.5.2022 | 08:30

Peter Hribar (Foto: NTZS)

Na turnirju WTT Feeder Westchester 2022 v Pleasantvilleu, ameriški zvezni državi New Jersey, je nastopil tudi slovenski reprezentant, Peter Hribar iz Šmarjeških Toplic. V prvem krogu je po hudem boju ugnal mladega Američana Naresha Nandana s 4:3 (14, 7, -6, -10, -7, 7, 9), v drugem pa je naletel na prvega nosilca turnirja, izkušenega Chih-Yuan Chuanga iz Tajvana in izgubil z 0:4 0:4 (-6, -10, -5, -7).

V prvem dvoboju je imel 22-letni Hribar, ki je nedavno tega na svetovni lestvici ITTF pridobil 14 mest in je zdaj 300., proti Nandanu tri zaključne žogice za vodstvo s 3:1 v nizih. Vse tri je mladi, še ne 15-letni Američan ubranil in povedel s 3:2. Toda Hribar se ni predal, v šestem nizu je nasprotnika pustil na sedmi točki, v dramatičnem sedmem pa je slavil z 11:9.

»Padel sem v položaj, ko sem zelo slabo vračal njegov servis in tudi po vračanju nisem bil dobro pripravljen na nadaljevanje igre. Na koncu je odločila prednost na moj servis, kjer sem vedel, kaj moram odigrati, da pridem do zmage,« je pot do zmage v svoji uvodni tekmi turnirja pred vrnitvijo domov opisal Hribar.

Kot že nekajkrat na zadnjih mednarodnih turnirjih mu žreb ni bil ravno naklonjen, kajti v drugem krogu je igral s Chih-Yuan Chuangom, 25. igralcem sveta. V prvem nizu je Hribar še vodil s 6:3, dobro mu je kazalo tudi v drugem, ki ga je izgubil na razliko, v tretjem in četrtem pa izkušeni, 41-letni Tajvanec, tudi ni dovolil presenečenja. »Bil je preprosto preveč zanesljiv in ni podarjal točk, hkrati je pa bil tudi boljši v odprti igri,« je športno priznal poraz Hribar, ki je tudi v letošnji sezoni dobro igral za drugo ekipo Saarbrückna v drugi nemški bundesligi.

»Drugi del sezone smo odigrali bolje kot prvega. Bili smo najboljša ekipa drugega kroga, kjer smo izgubili le eno tekmo. Tudi sam sem igral boljše kot v prvem delu sezone, je pa še vedno veliko prostora za izboljšavo. Zdaj se vračam nazaj v Evropo, kjer me čakata pred koncem sezone še dva turnirja, najprej odprto prvenstvo Hrvaške, potem pa še odpotujem konec junija še v Alžirijo na na sredozemske igre, kjer si želim čim boljše uvrstitve,« je pred vrnitvijo domov še dejal Hribar.

M. Š.