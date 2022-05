Osebni rekord Mitje Krevsa in izpolnjena norma za Evropski pokal na 10.000 metrov

15.5.2022 | 08:40

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): osebni arhiv

Mirnopečan Mitja Krevs je včeraj nastopil v teku na 10.000 metrov na stezi v Londonu. S časom 29:10,93 je krepko izboljšal osebni rekord (30:14,00) in se prvič spustil pod mejo 30 minut tudi na stezi. Nazadnje je Slovenec tekel pod 30 minut leta 2000, in sicer je bil to Roman Kejžar. Z rezultatom je Krevs izpolnil tudi normo za Evropski pokal na 10.000 metrov čez 14 dni.

Po teku v Londonu je dejal: ''Zelo sem vesel rezultata, na zadnjih treningih sem začutil, da gre vse v pravo smer. Na tekmo sem prišel z dobrimi občutki in sem zato tudi štartal pogumno, čeprav sem drugo polovico tekel celo hitreje. Pričakoval sem, da bom tokrat lahko tekel v skupini, vendar sem tudi tokrat bolj ali manj ostal sam in prehiteval le tiste, ki so postopoma odpadali iz prve skupine. Tek v skupini je zelo v pomoč, zato verjamem, da so še rezerve.''

M. K.



Galerija