Leji Glojnarič na olimpijadi še eno zlato; jutri sprejem v domačih Brežicah

15.5.2022 | 10:30

Leja Glojnarič in Iris Breganski (Foto: Zveza ŠIS - SPK)

Rio Grande do Sul - Slovenski šport invalidov je bogatejši za nov izjemen uspeh na 24. poletni olimpijadi gluhih v kraju Saxias do Sul na jugu Brazilije. V zadnjem nastopu v Južni Ameriki sta slovenski atletinji Leja Glojnarič in Iris Breganski osvojili novi kolajni, tokrat v skoku v višino, in sicer zlato in bron.

19-letna Brežičanka Leja Glojnarič je osvojila zlato ob 165 preskočenih centimetrih, Iris Breganski je s tremi centimetri manj (162) osvojila bron.

Tekmovanje je potekalo v zahtevnih vremenskih pogojih, deževalo je, namerili pa so precej svežih 12 stopinj Celzija. "Tekmovanje je potekalo v nalivu, pogoji so bili za vse enaki. So pa zato tudi rezultati razmeram primerni. Zelo sem vesel in evforičen. Nisem pričakoval kaj takega, saj ima Leja kar dve poškodbi na desni nogi," je povedal Iztok Glojnarič, trener brežiške atletinje.

S tema nastopoma je konec tekmovanj za slovensko odpravo, ki se bo domov vrnila s štirimi odličji. Leja Glojnarič je zlati kolajni osvojila v mnogoboju in skoku v višino (v metu kopja je bila četrta), Iris Breganski pa je bila bronasta v mnogoboju in skoku v višino. Marino Kegl je teniški turnir sklenil na četrtem mestu, Tadej Enci je v teku na 400 metrov zasedel 11. mesto, v teku na 400 metrov pa je zaradi padca v polfinalu ostal brez uvrstitve.

Naslednja olimpijada gluhih bo že čez tri leta, gostil jo bo Tokio.

Po zaslugi zlatih atletinj, ki sta slovenskemu športu invalidov priborili štiri medalje, zlato in bronasto v mnogoboju ter zlato in bronasto v skoku v višino, so bile to za Slovenijo najbolj uspešne poletne olimpijske igre doslej.

Nazadnje so bili Slovenci tako zelo uspešni na zimskih olimpijskih igrah gluhih leta 1995 na Finskem, ko so Samo Petrač, Lojzka Meglič in Sabina Hmelina osvojili sedem kolajn v alpskem smučanju.

V ponedeljek sprejem v domačih Brežicah

Slovenska odprava se bo v domovino vrnila v ponedeljek. Za Lejo Glojnarič, dvojno zlato olimpijsko prvakinjo, na Grajskem dvorišču gradu Brežice, v ponedeljek ob 18.30, pripravljajo poseben sprejem.

STA; M. K.



Zvočni zapisi Iztok Glojnarič Iztok Glojnarič Iztok Glojnarič Iztok Glojnarič