Med prejemniki platinastega znaka zelene turistične sheme tudi Čatež-Brežice

15.5.2022 | 14:45

Ljubljana/Čatež ob Savi - Ob letošnji reviziji je znak Slovenia Green Destination v okviru Zelene sheme slovenskega turizma obnovilo 14 slovenskih destinacij, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO). Pri tem so se med kraji z najvišjim, platinastim znakom, Bohinju pridružili Ljubljana, Laško in Čatež-Brežice.

Bohinj je najvišjo možno oceno v zeleni shemi prejel že lani, letos pa so jo tako še tri destinacije.

Najboljšo oceno v tokratnem procesu vnovičnega ocenjevanja - 9,3 - je dosegla Ljubljana. Destinacija po pojasnilih nacionalne turistične organizacije dveh kategorijah dosega oceno 10, to sta narava in pokrajina ter kultura in tradicija, kar da dokazuje dobro strateško naslavljanje obeh področij ter zagotavljanje ustreznih politik in izvajanje ukrepov za varovanje in upravljanje z naravnimi in kulturnimi viri.

V Turizmu Ljubljana so ob tem poudarili, da je za uspešen razvoj trajnostnega turizma v prestolnici ključno tesno sodelovanje s celotnim sistemom občinskih podjetij in ustanov ter z lokalnim turističnim gospodarstvom.

Destinacija Čatež-Brežice je platinast znak uspela pridobiti s strateškim pristopom k razvoju turizma. Na STO posebej izpostavljajo tesno sodelovanje javnega Zavoda za podjetništvo, mladino in turizem Brežice s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, ki nudi strokovno znanje pri pripravi ključnih razvojnih dokumentov. V Čatežu in Brežicah je zavod za turizem odgovoren tudi za razvoj podjetništva, tako da se številne aktivnosti za turistično gospodarstvo izvajajo skozi različne podjetniške razpise in priložnosti.

V Laškem so medtem od prejšnje presoje po navedbah STO s skrbnostjo izvedli ustrezne korake, kot jih zahtevajo trajnostna merila Slovenia Green. Velik napredek so pokazali v kategoriji narava in pokrajina, kjer so skrbno spremljali stanje narave v destinaciji in sprejemali ustrezne ukrepe. Izredno intenzivno so se po oceni STO lotili tudi izobraževanja v turističnem sektorju.

Platinasti znak so sicer na STO uvedli leta 2019. Gre za "znak najvišje odličnosti doseganja trajnostno naravnanih mednarodnih standardov".

Zlati znak so ob tokratni reviziji ocen prejele destinacije Cerkno, Miren Kras, Moravske Toplice in Postojna. Med prejemnicami srebrnega znaka so Celje, Kanal ob Soči, Lenart, Radlje ob Dravi, Sveta Ana in Žalec. Med zavarovanimi območji je znak Slovenia Green Park obnovil Krajinski park Logarska dolina.

Priznanja vsem članom zelene sheme, ki so znak prejeli ali obnovili v zadnjem letu, bodo na STO podelili na zelenem dnevu slovenskega turizmu, ki bo 25. maja na posestvu Tri lučke na Sremiču nad Krškim.

Nacionalni program in certifikacijska shema Slovenia Green je sicer s prvimi destinacijami in ponudniki zaživel leta 2015, zdaj pa je v njem že krepko več kot 100 različnih deležnikov v turizmu.

STA; M. K.