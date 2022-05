Na Glavnem trgu razstava zmagovalnih rešitev na arhitekturnih natečajih ZAPS

15.5.2022 | 18:40

Foto: MO Novo mesto

Arhitekt Jurij Kobe

Novo mesto - Na Glavnem trgu v Novem mestu so ta teden odprli razstavo Ko gradimo odlično, gradimo z javnim natečajem: razstavo zmagovalnih rešitev na arhitekturnih natečajih ZAPS v letih 2009–2022, ki jo organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Z nagovori so razstavo zmagovalnih arhitekturnih rešitev, med katerimi je Novo mesto s šestimi natečaji še posebno izpostavljeno, odprli župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, arhitekt in idejni oče prenove Glavnega trga Jurij Kobe in generalni sekretar ZAPS Vlado Krajcar.

Razstava, ki je svojo pot začela v Ljubljani in bo do 26. maja gostovala na novomeškem Glavnem trgu, nudi pregled 92 zmagovalnih rešitev na javnih natečajih, organiziranih v Sloveniji od leta 2009 do danes. Številni projekti so bili v tem času že realizirani in so predstavljeni v svoji končni, izvedeni obliki. Razstava vsebuje tudi šest razstavnih natečajev v Novem mestu: to so most čez Krko v Ločni, prenova odprtih javnih površin mestnega jedra Novega mesta, stanovanjsko poslovni objekt NT6, mestna večnamenska dvorana Portoval, brv in kolesarska pot Irča vas ter bazenski kompleks v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi.

Kot je povedal župan Gregor Macedoni, so arhitekturni natečaji najbolj demokratična oblika odločanja o prostorskih in krajinskih rešitvah, Novo mesto pa je s številnimi uspešnimi natečaji, ki so že izvedeni ali še bodo, izjemno izpostavljeno v slovenskem merilu: »Na pregledni razstavi, ki zajema obdobje natečajev zadnjih trinajstih let, je Novo mesto glede na število prebivalcev najbolj zastopano, saj je izpostavljenih kar šest rešitev, poteka pa še arhitekturni natečaj za most v Srebrničah. Vesel sem, da smo z ZAPS organizirali razstavo na Glavnem trgu, saj lahko s tem Novomeščanom približamo najboljše arhitekturne rešitve na slovenski ravni, prav tako pa bodo lahko prepoznali rešitve, ki jih že lahko ali še bodo občudovali v naši občini.«

M. K.

