Dve nesreči: eden v motorista, drugi v jarek

15.5.2022 | 19:30

Danes ob 12.10 sta na Kumrovški cesti, na Bizeljskem, občina Brežice, trčila osebno vozilo in motorno kolo. V nesreči sta se dve osebi poškodovali, reševalci NMP Brežice so ju oskrbeli na kraju in jih prepeljali v UC Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli razlite motorne tekočine, odstranili vozili s cestišča in počistili cestišče.

Ob 15.16 je na Cesti 4. julija v Krškem, voznik z osebnim vozilom zapeljal v obcestni jarek in se pri tem poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice.

Pomagali onemoglima

Ob 10.52 so gasilci PGD Trebnje ob prisotnosti policije posredovali na Cankarjevi ulici v Trebnjem, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter pomagali pri oskrbi in prenosu onemogle starejše osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so osebo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 13.03 so na Mestnih njivah v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz stanovanja v večstanovanjskem objektu do reševalnega vozila.

Kamin se je pregrel



Ob 16.01 je v Knezovi ulici v Novem mestu zaradi pregretja kamina zagorelo ostrešje nadstreška drvarnice. Ogenj, ki je ožgal okoli pet kvadratnih metrov izolacije in ostrešja, so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šmihel.

M. K.