Danes brez elektrike

16.5.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE, Izvod Proti Dolam;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod v Hrib Ravno;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE;

- od 12:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 3.ŠMIHEL NNO-PROSTOZRAČNO;

- 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM, izvod 4.SAM.OMARICA POD VIADUKTOM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠNIKI;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI RATEŽU;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABORŠT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. KAL na izvodu VELIKI KAL PROTI SO;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRIČ na izvodu GORA DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Pletrje, nizkonapetostno omrežje – Pletrje desno danes med 9:00 in 12:00 uro, na območju TP Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Vrh Videm, Raka šola, Celine Raka, Raka Vinji vrh pa med 6:00 in 7:00 uro.

M. K.