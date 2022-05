V Melaminu nadaljujejo s čiščenjem, o razmerah OI in nadzorniki družbe

16.5.2022 | 07:10

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - V kočevski kemični tovarni Melamin, kjer se je v četrtek zgodila najhujša industrijska nesreča pri nas, bodo danes nadaljevali s čiščenjem prizadetih delov podjetja. Z razmerami po eksploziji in požaru, ki sta terjala pet življenj, se bodo danes na izredni seji seznanili člani nadzornega sveta družbe, pozno popoldne pa tudi občinski svet.

Potem ko so forenziki končali delo, so v kočevskem Melaminu s čiščenjem razdejanega območja v podjetju začeli že v soboto in ga bodo danes intenzivno nadaljevali, je povedal direktor podjetja Srečko Štefanič.

Čiščenje bo potekalo po natančnem operativnem načrtu, ki ga pripravlja notranji štab civilne zaščite. Nekatere stavbe so že delno sanirane, delno so že prekrili tudi poškodovane strehe, saj si v podjetju prizadevajo, da ne bi ob deževju nastajala še dodatna škoda. Po zagotovilu direktorja je organiziran tudi zajem voda, tudi meteornih, ki se pojavljajo ob deževju.

Direktor je napovedal, da bi nekateri manjši deli podjetja lahko spet zaživeli v treh mesecih, kot so kotlovnica ali enota obutvene industrije, pri drugih bo sanacija dolgotrajnejša.

Zaposleni v podjetju trenutno v glavnem koristijo dopuste in še niso na čakanju, naj bi se pa v podjetju kmalu odločili, katere ekipe potrebujejo in katere delavce bodo dali na čakanje. Po Štefaničevih besedah so nekatera lokalna podjetja tudi že ponudila zaposlitve delavcem, ki v Melaminu ne bi imeli dela.

STA; M. K.