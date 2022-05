Pokal Slovenije: Četrto mesto za Dobovo

16.5.2022 | 08:20

Foto: FB RK Dobova

Slovenj Gradec - Rokometaši Dobove so na včerajšnji tekmi za tretje mesto na zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Slovenj Gradcu izgubili s Celjem Pivovarno Laško z 28:31.

V sobotnem polfinalu so Dobovčane premagali rokometaši Urbanscape Loka z 20:25.

Zmagovalci turnirja pa so rokometaši velenjskega Gorenja, ki so na finalni tekmi premagali Urbanscape Loko s 34:31 (14:12). Za velenjsko ekipo je to tretja pokalna lovorika, pred tem so bili najboljši tudi v letih 2003 in 2019.

Tekma za tretje mesto

* Športna dvorana, gledalcev 120, sodnika: Marinković in Vidali.

* Celje Pivovarna Laško: Bojić, Gaberšek, Strmljan 3, Terzić 2, Mazej 2, Dragašević, Razgor, Cokan 7 (4), Poteko 3, Ivanković 2, Čepić 3, Kodrin 4, Žabić, Mlakar 1, Vlah 4, Suholežnik.

* Dobova: Brdik, Husejnović, Glogovšek 5, Šafranko 3, Abramović, Dragan 1, Luzar 1, Kučič 1, Rantah 5 (1), Šukić 4, Kamnikar, Mlakar 2 (1), Ferenčak, Meris, Mijušković, Nešič 6 (1).

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 4 (4), Dobova 4 (3).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 6, Dobova 6 minut.

* Rdeči karton: Rantah (25.).

Rokometaši iz Celja so v obračunu osmoljencev sobotnih polfinalnih tekem premagali tekmece iz Dobove, njihov odpor pa so zlomili šele v drugi polovici tekme.

Zasedba iz Posavja je v prvi polovici tekme izkoristila težave 21-kratnih pokalnih prvakov iz Celja in v 21. minuti povedla s 13:10. Izbranci celjskega trenerja Alema Toskića so v končnici prvega polčasa povsem zadihali za ovratnik tekmecev, v začetku drugega pa po golu Tilna Kodrina po dolgem času povedli s 17:16.

Od tedaj naprej niso več pogledali v tekmečev hrbet. Posavci so jih sicer ujeli in nekajkrat izenačili, nazadnje v 48. minuti, ko je Rudolf Zvonimir Šafranko zadel za 24:24. V prelomnih trenutkih dvoboja so Celjani malce dvignili raven svoje igre in v 53. minuti povedli s 27:24, nato pa kljub nekaterim težavam - Dobovčani so se jim v 57. minuti približali na gol zaostanka (28:27) - dosegli zmago.

V celjski ekipi je bil na včerajšnji tekmi najbolj učinkovit Tim Cokan s sedmimi goli, Tilen Kodrin in Aleks Vlah sta dosegla po štiri zadetke. Pri zasedbi iz Dobove je Ignjat Nešič dosegel šest, Anton Glogovšek in Nik Rantah pa po pet golov.

"Po sobotnem porazu v polfinalu smo se zavedali, da bo težko odigrati tekmo za tretje mesto. Težko se je bilo zbrati in pripraviti na nov dvoboj. Svojega dela nismo opravili povsem tako, kot znamo. Dobovi smo dopustili, da se je preveč razigrala. Ob tem mi nismo bili dovolj hitri in strpni v obrambi. Kljub temu smo uspeli osvojiti bron," je po zmagi v malem finalu dejal Kodrin.

"S prikazanim na tekmi za tretje mesto sem lahko izjemno zadovoljen. Po koncu se sicer pri meni poraja nekoliko žalosten občutek. Žal mi je, da naši fantje niso bili pravi in tako sproščeni v sobotnem polfinalu. V tem primeru bi se prav lahko zgodilo, da bi nastopili v finalu. Čestitke fantom, ker so znali dvigniti glave po težkem porazu prikazati takšno igro," je dodal trener Dobove Damjan Radanović.

STA; M. K.