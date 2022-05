Vpis v vojaško evidenco tudi za dolenjske, belokranjske in posavske mladeniče

16.5.2022 | 11:10

Foto: Vasko Maraš

Celje - Vsako leto poteka spomladi vpis fantov generacije, ki dopolni v tekočem letu 18 let, v vojaško evidenco. Od ukinitve obveznega služenja vojaškega roka je seznanitev z vojaškimi dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona, drugačno. Ker ni več klasičnega nabora, se mladim podajo samo osnovne informacije o njihovih dolžnostih in pravicah v njihovem lokalnem okolju. Letošnja seznanitev pa je potekala, kot sporočajo iz novomeškega območnega združenja slovenskih častnikov, za vse fante iz generacije 2004 na Celjskem sejmišču.

Pri predstavitvi vojaškega poklica so bile nosilne enote 72. brigade, pri čemer so osrednji del pripravili »Celjski vitezi«. To so pripadniki 20. pehotnega bataljona, ki ima svoj sedež v neposrednem sosedstvu Celjskega sejmišča. Pridružili so se jim tudi specialna enota vojaške policije Pest, pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, logistične brigade in gardne enote. Seznanitev je potekala od 11. do 13. maja. Na podlagi dogovora med Ministrstvom za obrambo in Zvezo slovenskih častnikom, so spremljevalci bili pripadniki območnih združenj slovenskih častnikov ob sodelovanju z združenji veteranov vojne za Slovenijo.

V petek, 13. maja, je predstavitev potekala za fante iz občin, ki jih pokrivata upravi za obrambo Kranj in Novo mesto. Z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja se je predstavitve udeležilo preko 200 mladih. Po seznanitvi so fantje povedali, da je bilo zanimivo in poučno, so še sporočili iz novomeškega območnega združenja slovenskih častnikov.

M. K.; foto: Vasko Maraš

Galerija