Vse za okolje - Silažna folija za dobropis

16.5.2022 | 14:10

Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči (Foto: Komunala Črnomelj)

Črnomelj - Komunala Črnomelj s prvim majem v Vranovičih začela zbirati silažno folijo z živinorejskih kmetij – Prinesi zavese – odnesi torbico še do konca maja – Še pred koncem junija bodo odprli Center ponovne uporabe v Vranovičih

Ob tem, da je sintetična folija za silažne bale zaradi svoje odpornosti na zunanje vplive izjemno uporabna za shranjevanje krme, je prav zaradi svoje dolgotrajne obstojnosti lahko tudi okoljsko breme.

Ta okoljski vidik imajo v mislih tudi v Komunali Črnomelj, saj je to podjetje začelo s prvim majem zbirati tovrstno folijo z živinorejskih kmetij. Folijo bodo kmetje lahko oddajali vse leto na zbirnem mestu v Vranovičih, v Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči, kot se to prevzemno mesto imenuje uradno. Kmete, ki se zavedajo pomembnosti recikliranja odpadne folije in bodo ta plastični ovoj prinesli v zbirališče, čaka tudi nagrada v obliki dobropisa pri nakupu nove folije, pravijo v Komunali. Silažno folijo je lani že začela zbirati Komunala Metlika.

Sredi aprila so prebivalci lahko začeli oddajati v Vranovičih zavese, ki jih ne želijo več uporabljati. Komunala je sprva nameravala stare zavese prevzemati do konca aprila, a je ta rok podaljšala do konca maja, ker še ni bilo pričakovanega odziva prebivalcev na akcijo. »Z zbiranjem starih zaves želimo spodbuditi ponovno uporabo materialov, ki ne služijo več svojemu prvotnemu namenu. Vsak uporabnik, ki bo pripeljal stare zavese, bo v zameno za dobro delo prejel darilo – večnamensko torbico iz recikliranih zaves, ki je uporabna, npr., kot nakupovalna vrečka, kot vrečka za pranje manjših, občutljivih kosov perila itn. S to akcijo spodbujamo ljudi, da se znebijo mita o neuporabnosti 'starih' stvari, ki bi jih sicer zavrgli,« pravijo v Komunali.

Proti koncu naslednjega meseca, predvidoma 22. junija, bo Komunala Črnomelj odprla Center ponovne uporabe v Vranovičih. Tam bo izmed stvari, ki jih občani zavržejo kot odpadek, izbrala še uporabne stvari in jih dala v ponovno uporabo. To tudi pomeni, da bodo delavci v tej svojevrstni popravljalnici npr. poškodovana kolesa ponovno uporabili za rezervne dele in da bodo, na primer, predelali star sedež in mu tako dali novo uporabnost.

Omenjene dejavnosti so v Komunali že organizirali ali napovedali v okviru praznovanja letošnjega dneva Zemlje. Ob tem so ponovili znano resnico, ki je nekaterim že postala življenjsko vodilo, do nekaterih drugih pa si šele skuša utreti pot. »Preprečevanje odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje. Centri ponovne uporabe predvsem prispevajo k preprečevanju nastajanja odpadkov, pripravi na ponovno uporabo in ponovni uporabi. Z vidika trajnostnega pristopa pri reševanju virov je ključno, da vir ohranimo,« pravijo v Komunali.

Iz aktualnega tiskanega Dolenjskega lista.

M. Luzar