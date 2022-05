Aktualna delovna mesta ta hip

Iščete zaposlitev ali menite, da je čas za nove izzive v vaši karieri? Nikoli ni prepozno, da zamenjate delo, ki vas ne izpopolnjuje in najdete nekaj, v čemer boste uživali. Če kdaj, je trenutno idealen čas za to, saj je povpraševanje po delovni sili na trgu veliko. V nadaljevanju smo za vas zbrali nekaj zanimivih informacij s področja zaposlitev in prostih delovnih mest v Sloveniji.

Kje zaposlujejo največ?

Glede na aktualna delovna mesta v Sloveniji, objavljena na zaposlitvenem portalu Optius.com, jih je največ v Osrednjeslovenski regiji, sledijo pa Gorenjska, Savinjska, Podravska, Zasavska in Jugovzhodna Slovenija. Med mesti prednjačijo Ljubljana, Maribor, Kranj, Šempeter pri Gorici, Celje in Novo mesto. Najvišje plače so v osrednjeslovenski regiji, višje plače od povprečja pa imajo tudi zaposleni v Jugovzhodni Sloveniji, kjer prednjači avtomobilska in farmacevtska industrija.

Aktualna delovna mesta

Glede na aktualna prosta mesta na zaposlitvenih portalih, je največ priložnosti na področju proizvodnje, lesarstva in steklarstva; tehničnih storitev in mehanike; strojništva, metalurgije in rudarstva; transporta, nabave in logistike; trgovine ter elektrotehnike, elektronike in telekomunikacij. Med bolj iskanimi so tudi delavci iz področja prehrambene industrije in živilstva, informatike in programiranja, komerciale in trženja ter tehnologije, razvoja in znanosti.

Kateri bodo najbolj iskani poklici v prihodnosti?

Po zaustavitvi gospodarstva in življenja zaradi epidemije se gospodarstvo spet postavlja na noge, podjetja ponovo zaposlujejo in se prilagajajo novim oblikam dela. Kljub temu strokovnjaki napovedujejo, da bodo med najbolj iskanimi poklici v prihodnosti:

● inženirji strojništva in elektrotehnike,

● zdravniki (splošne medicine in specialisti),

● strokovnjaki za zdravstveno nego,

● razvijalci programske opreme in programerji,

● strokovni sodelavci za zdravstveno nego in bolničarji,

● zidarji, betonerji, tesarji, krovci, izvajalci suhomontažne gradnje,

● monterji in serviserji inštalacij,

● varilci, orodjarji, strugarji, mehaniki.



Kje iskati zaposlitev?

Obstaja več načinov, kje iskati zaposlitev. Številni delo iščejo preko Zavoda za zaposlovanje, seveda pa imate največ možnosti za zaposlitev s proaktivnim odnosom, da sami iščete delo na zaposlitvenih portalih. Teh je za prosta delovna mesta v Sloveniji kar nekaj, med največjimi je tudi zaposlitveni portal Optius.com. Pri njih najdete tako prosta delovna mesta za polni delovni čas kot tudi prosta delovna mesta za polovični delovni čas. Poleg tega med učinkovite načine za iskanje zaposlitve spadajo tudi karierni sejmi, ki potekajo nekajkrat na leto, na njih pa imate možnost spoznati potencialne zaposlovalce in se jim predstaviti.

