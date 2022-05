V petek, soboto in nedeljo skupno 910 okužb

16.5.2022 | 13:10

Foto: Bobo

V nedeljo so ob 449 PCR-testih in 1551 hitrih antigenskih testih potrdili 130 okužb s koronavirusom. V soboto so potrdili 226 okužb, v petek pa 554. Po podatkih ministrstva za zdravje je trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 58 bolnikov, na intenzivni negi pa sedem. V teh treh dneh je skupaj umrlo šest covidnih bolnikov.

Podatke za petek, soboto in nedeljo objavljamo danes, saj je ministrstvo za zdravje v petek sporočilo, da jih ob sobotah in nedeljah ne bodo več objavljali. Danes pa so objavili podatke za vse tri dni.

V petek so ob opravljenih 824 PCR-testih in 5484 hitrih antigenskih testih potrdili 554 okužb s koronavirusom. Zaradi covida-19 je bilo v petek na navadnih oddelkih hospitaliziranih 60 bolnikov, na intenzivni negi pa trije. V petek so umrli trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

V soboto, ko so opravili 441 PCR-testov in 2092 hitrih antigenskih testov, so potrdili 226 novih okužb. Na navadnih oddelkih je bilo zaradi covida-19 hospitaliziranih 58 bolnikov, na intenzivni negi pa trije. V soboto sta umrla dva covidna bolnika.

Trenutno je zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitalizirano enako število bolnikov kot dan prej, na intenzivnih oddelkih pa zdravijo štiri bolnike več. Skupno je hospitaliziranih 141 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno devet bolnikov. V nedeljo je umrl en covidni bolnik.

V nedeljo so sicer potrdili 96 okužb manj kot dan prej in 66 okužb manj kot prejšnjo nedeljo.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 8911 aktivnih primerov okužbe.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 534, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa trenutno znaša 421.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.445 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.613.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) štiri covidne bolnike.

V SB Brežice imajo dva covidna bolnika.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto, Šmarješke Toplice in Sodražica 1

Posavje - Brežice in Sevnica 2

M. K.